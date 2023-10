Audi R8: il successore elettrico potrebbe usare una nuova piattaforma

Audi sta senza dubbio compiendo passi da gigante. Pochi brand possono vantare una tale direzione strategica come il marchio tedesco, in particolare per quanto riguarda la tanto chiacchierata Audi R8 Elettrica.

Durante il Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023), il direttore tecnico Oliver Hoffmann ha delineato i piani del produttore tedesco in materia di veicoli elettrici. Sebbene la casa automobilistica abbia confermato l’utilizzo della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen per le future auto elettriche d’ingresso (come il Q4 e-tron), Hoffmann ha lasciato intendere un percorso diverso per le vetture sportive di basso volume.

Il brand starebbe sviluppando una piattaforma dedicata alle sportive

In particolare, ha suggerito che Audi potrebbe investire in un pianale specifico per auto sportive, combinando elementi della piattaforma SSP, definita come un toolkit e risultante dalla fusione delle piattaforme MEB e PPE.

“In realtà, stiamo parlando di auto iconiche, come le sportive. Sfrutteremo i moduli e i sistemi della SSP e vedrete modelli emergere da questa base. Utilizzeremo, per queste vetture, moduli specifici derivati da tali piattaforme”, ha affermato il responsabile.

Ancora non sono chiare tutte le specifiche di questa architettura sportiva, ma è certo che il lavoro è in corso. Hoffmann ha infatti affermato: “Il nostro focus principale è sul lancio di una vasta gamma di modelli. Nel prossimo biennio introdurremo quasi 20 nuovi prodotti, con oltre il 50% con alimentazione completamente elettrica. Ma stiamo anche lavorando su diversi altri concept e progetti”.

La piattaforma SSP sarà alla base dell’80% dei veicoli del Gruppo VW nel lungo termine. Oliver Blume, CEO del gruppo automobilistico tedesco, ha dichiarato che la SSP può supportare motori con potenze fino a 1700 CV, indicando chiaramente l’arrivo di supercar elettriche ad alte prestazioni.

La nuova supercar sarà in parte costruita a mano

Fonti interne ad Audi hanno rivelato ad Autocar che è in corso lo sviluppo di un successore elettrico dell’iconica Audi R8. Si punta a mantenere le caratteristiche corsaiole che hanno reso celebre questa vettura, con una potenza mai vista prima nella gamma del brand tedesco.

Inoltre, l’azienda è determinata a garantire che questa nuova incarnazione della R8 sia in parte costruita a mano, proprio come il modello attuale, per consolidare il suo status di punta di diamante all’interno della line-up e giustificare un prezzo di listino elevato.