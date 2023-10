Maserati annuncia la line-up per la 10ª stagione di Formula E

I piloti Jehan Daruvala e Maximilian Günther porteranno in pista le due Maserati Tipo Folgore

Maserati MSG Racing ha fatto una mossa decisiva in vista della 10ª stagione del Campionato del mondo ABB FIA Formula E. Ha ufficializzato l’arrivo di Jehan Daruvala e la riconferma di Maximilian Günther per la nuova stagione.

Il Tridente, con questa decisione, non solo punta a consolidare la sua presenza in FE ma anche a mostrare la propria visione verso il futuro. Daruvala e Günther rappresentano una delle accoppiate di piloti più giovani e promettenti che il campionato abbia mai visto, sottolineando la capacità del brand modenese di sposare esperienza e nuova linfa del motorsport.

Se Maximilian Günther, a soli 26 anni, è già un nome affermato nel mondo della Formula E – avendo tra l’altro ottenuto la distinzione di vincitore più giovane nella storia del campionato, Jehan Daruvala non è da meno.

Dopo una brillante carriera in Formula 3 e un totale di quattro vittorie e 18 podi in Formula 2, il 24enne pilota si sta preparando per dare il meglio con Maserati MSG Racing. L’esperienza di Daruvala con la monoposto Gen3 sarà di fondamentale importanza nei test pre-stagionali di questo mese, che si terranno sul Circuito Ricardo Tormo a Valencia dal 23 al 27.

Le aspettative del brand sono altissime

Maserati ha un obiettivo molto chiaro: continuare sulla strada dell’innovazione, soprattutto alla luce della prossima gara a Tokyo, che renderà la stagione 10 la più estesa nella storia della Formula E. E dopo l’annuncio dello scorso anno, relativo al ritorno in un campionato del mondo su monoposto, le aspettative sono altissime.

La prima stagione di Maximilian Günther con il team nel 2023 si è rivelata fruttuosa, con due pole position, quattro podi e una vittoria storica, la prima per il marchio dal tempo del leggendario Juan Manuel Fangio nel 1957. Ora, l’obiettivo per il pilota tedesco, nel suo sesto anno in Formula E, sarà di superare i risultati già ottenuti, sfruttando l’esperienza acquisita.