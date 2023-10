Volkswagen: nel 2026 arriverà un nuovo SUV compatto 100% elettrico

Volkswagen ha ufficializzato il lancio di un nuovo SUV compatto completamente elettrico nel 2026. Questo modello sarà proposto come un’alternativa robusta e rialzata alla nota ID.3. La produzione avverrà nello stabilimento di Wolfsburg (Germania) e sarà collocata proprio accanto alla ID.3.

Stando alle ultime informazioni emerse in rete, il misterioso SUV verrà costruito su una versione aggiornata della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, identificata internamente come MEB Evo.

La rivelazione della data di lancio di questo crossover emerge parallelamente alle informazioni condivise sul futuro dell’infrastruttura di produzione della casa automobilistica tedesca fino al 2028.

Il brand tedesco vuole massimizzare l’efficienza

Tali dettagli sono stati divulgati dopo un incontro recente del Consiglio di Amministrazione. Attualmente, VW sta assegnando i diversi modelli in arrivo ai vari hub di produzione globali. L’obiettivo? Massimizzare l’efficienza raggruppando modelli che condividono la stessa piattaforma.

Christian Vollmer, responsabile della produzione di Volkswagen, ha dichiarato: “Stiamo sfruttando il passaggio alla mobilità elettrica come un’opportunità per semplificare le operazioni produttive e potenziare ulteriormente l’efficienza dei nostri impianti. Raggruppiamo sistematicamente veicoli basati sulla stessa piattaforma in tutti i nostri siti, permettendo un risparmio significativo sugli investimenti nella integrazione di diverse architetture di veicoli”.

Tante altre novità in arrivo

Oltre alla ID.3 e al nuovo SUV compatto, Wolfsburg continuerà la produzione della storica Golf, che vedrà un’importante revisione all’inizio del 2024, e la recente generazione del Tiguan, presentata di recente. Dal 2025, sarà anche prodotto il Tayron a sette posti, pensato come sostituto del Tiguan Allspace.

Un altro punto fondamentale dell’annuncio di oggi riguarda il futuro veicolo di punta di Volkswagen, conosciuto internamente come Project Trinity. Contrariamente alle indiscrezioni di un nuovo stabilimento dedicato, il brand tedesco ha deciso di produrre questo EV a Zwickau (Germania), dove attualmente vengono assemblate le ID.3 e ID.5.