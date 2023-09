Gilberto Pichetto: ‘L’auto elettrica non è l’unica opzione disponibile’

Sono parole di chiarezza e di peso quelle di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del Governo Meloni, quando si tratta di discutere del panorama delle auto elettriche.

Parlando con autorevolezza, Pichetto non ha esitato a dichiarare che gli EV rappresentano, senza ombra di dubbio, l’autostrada verso cui si dirige la produzione automobilistica.

Tuttavia, c’è una distinzione netta tra riconoscere l’inevitabile dominio delle vetture 100% elettriche nel prossimo futuro e accettare politiche che escludono tutte le altre opzioni di alimentazione.

L’Europa esclude potenziali alternative all’elettrico

Secondo le previsioni del politico 69enne, entro i prossimi 10 o 20 anni, vedremo un boom in cui l’80-90% delle auto prodotte saranno elettriche. Ciò che Gilberto Pichetto Fratin contesta, però, è la scelta dell’Unione Europea di promuovere rigidamente l’EV, escludendo potenziali alternative.

Durante una recente intervista a Foggia, al termine di un evento elettorale, il Ministro ha sottolineato: “L’auto elettrica è il futuro, ma non dobbiamo chiuderci a possibili altre soluzioni”. Questo messaggio, chiaro e diretto, rispecchia un approccio equilibrato, che vede l’auto elettrica come protagonista, ma non come l’unica opzione possibile per decarbonizzare il settore e ridurre le emissioni.