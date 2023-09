Volkswagen prepara i suoi stabilimenti per affrontare al meglio il futuro

Volkswagen ha delineato piani audaci per il rafforzamento e la riconfigurazione della sua rete produttiva in Germania, mirando a garantire una redditività sostenuta e una prospettiva economica favorevole per gli anni a venire.

Tali sforzi si incanalano principalmente nella razionalizzazione dell’allocazione di veicoli e nell’ottimizzazione della produttività, che rientra nel piano strategico Accelerate forward | Road to 6.5.

Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, considerando le sfide crescenti del settore automobilistico. Ha affermato che, malgrado il contesto aziendale complesso, è importante preparare sia gli stabilimenti che la rete produttiva in Germania, assicurando così forza e competitività nel mercato.

Dal canto suo, Christian Vollmer – figura chiave nella produzione del costruttore tedesco – ha evidenziato come la transizione alla mobilità elettrica rappresenti un’opportunità d’oro per semplificare la produzione. Ha svelato piani per centralizzare modelli basati su architetture simili, consentendo notevoli risparmi e ottimizzando la produzione.

Daniela Cavallo, a capo del Consiglio Generale di Fabbrica, ha confermato l’avanzamento dei piani e la collaborazione tra l’azienda e il Consiglio, mirando sempre a soluzioni vantaggiose per i dipendenti e l’efficienza produttiva.

Nel 2026 partirà la produzione di un nuovo C-SUV 100% elettrico

Nel dettaglio, a Wolfsburg, oltre alla produzione della Volkswagen ID.3 prevista per il 2023, verrà introdotto un altro modello elettrico. Entro il 2026, ci si attende anche un nuovo SUV elettrico per il segmento C. Questo impianto vedrà anche la produzione delle famose Volkswagen Golf e Tiguan di ultima generazione.

Dal 2025, il successore del VW Tiguan Allspace vedrà la sua produzione trasferita nello stabilimento principale di Wolfsburg. A livello di infrastruttura, non vi sarà la costruzione di un nuovo impianto a Wolfsburg Warmenau. Invece, i modelli elettrici basati sulla piattaforma SSP (Scalable Systems Platform) verranno integrati nelle strutture già esistenti. Il progetto Trinity, previsto per Wolfsburg, troverà casa a Zwickau.

Infine, Osnabrück proseguirà la sua collaborazione con Porsche, mantenendo la produzione dei Volkswagen Arteon e T-Roc Cabriolet.