ABT Urus Scatenato: il super SUV di Lamborghini diventa più potente [FOTO]

Lamborghini ha introdotto diversi mesi fa il nuovo Lamborghini Urus Performante da 666 CV. Si tratta di un potente SUV che ora ha raggiunto nuovi vertici grazie al lavoro svolto da ABT. L’azienda di tuning ha messo le mani sul super SUV, creando una versione davvero speciale chiamata ABT Urus Scatenato, prodotta in sole 99 unità.

Il nome Scatenato significa raggiante, selvaggio o libero. Ed è esattamente ciò che rappresenta questo veicolo: una vera e propria bestia in termini di prestazioni e design. L’intero pacchetto di potenziamento è compatibile con le versioni attuali prodotte dalla casa automobilistica bolognese, ossia Urus, Urus S e Urus Performante, mantenendo intatta la garanzia del produttore per 3 anni o 100.000 km.

Sotto il cofano c’è un V8 biturbo da 810 CV

Il cuore del nuovo Urus Scatenato è un motore V8 biturbo da 4 litri che, grazie alla tecnologia ABT Power R, al turbocompressore ABT e all’intercooler, eroga ora 810 CV di potenza contro i 666 CV originali, oltre a 850 Nm di coppia massima.

ABT Sportsline ha ottimizzato il rapporto peso/potenza, riducendolo da 3,23 kg a meno di 3 kg per CV, stabilendo un nuovo standard nel segmento SUV di potenza.

L’estetica dell’ABT Urus Scatenato è inconfondibile: la società con sede a Kempten ha infatti arricchito il design Lamborghini con componenti in fibra di carbonio visibile, accentuando ulteriormente il carattere straordinario del veicolo. Esempi significativi sono il coperchio e il vano motore.

Non solo, l’azienda di tuning ha potenziato l’aerodinamica del Lamborghini Urus, equipaggiandolo con uno spoiler anteriore coerentemente progettato e un’ala posteriore che garantiscono un look aggressivo e un’ulteriore deportanza.

È prevista la produzione di soli 99 esemplari

Ma l’arte si manifesta anche nei dettagli: come le estensioni delle alette e gli attacchi del cofano anteriore, tutti realizzati in fibra di carbonio lucida a vista, come le calotte degli specchietti retrovisori esterni. Insieme agli esclusivi cerchi in lega da 23” di Lamborghini, il nuovo ABT Urus Scatenato si rivela un autentico capolavoro su quattro ruote.

E non è tutto: l’impianto di scarico con terminali in titanio ABT e gli elementi di design Urus in nero opaco completano il quadro, assicurando un sound inconfondibile. All’interno, la fibra di carbonio lucida domina, adornando cruscotto, telai dei sedili e molti altri dettagli, culminando con una targa distintiva ABT e la scritta Scatenato 1 of 99.