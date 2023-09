Stellantis: annunciati importanti cambiamenti nel team

Stellantis ha apportato delle importanti modifiche al proprio organigramma, che sarà operative dal 1° novembre 2023. Questi cambiamenti segnano una nuova era per il gruppo automobilistico, dimostrando un’evoluzione nella loro strategia aziendale.

Emanuele Cappellano assumerà la carica di Chief Operating Officer per il gruppo automobilistico italo-francese in Sud America. Prende il posto di Antonio Filosa, con l’obiettivo di proseguire l’ottimo lavoro svolto precedentemente.

Cappellano non è nuovo ai vertici di Stellantis: ha ricoperto la carica di Chief Financial Officer in Sud America dal 2017 al 2021. Successivamente, dal 2021, ha preso le redini come CEO Nord America & Direttore Strategia e Sviluppo Aziendale presso il Gruppo Marcolin.

Filosa vestirà ora i panni di nuovo CEO di Jeep. Ciò implica un cambio alla guida del brand, visto che Christian Meunier si prende un meritato periodo di pausa per dedicarsi ad interessi personali.

Un altro cambio significativo riguarda Ashwani Muppasani. Ha gestito la National Sales Company in Cina dal luglio 2022 ed è stato promosso a Chief Operating Officer per il colosso europeo in India & Asia Pacific. Muppasani succede a Carl Smiley, che ha optato per una maggiore dedizione alla sua vita privata.

Le dichiarazioni di Carlos Tavares

Carlos Tavares, alla guida di Stellantis come CEO, non ha mancato di esprimere il suo apprezzamento per le figure chiave. “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a Christian e Carl per il loro impegno e il significativo contributo alla crescita di Stellantis. La vita porta a scelte personali che rispecchiano l’integrità e l’umanità dei nostri colleghi oltre alle loro abilità professionali. Sono certo che Emanuele e Ashwani, come nuovi EVP, insieme ad Antonio nel suo nuovo ruolo di CEO di Jeep, proseguiranno l’ottima traiettoria stabilita dai loro predecessori. Questo è un momento importante di transizione nel nostro settore e sono convinto che saranno in grado di guidare Stellantis verso nuovi successi”, ha detto il dirigente.