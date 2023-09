Skoda Kodiaq 2024: primo assaggio grazie a due bozzetti [TEASER]

Skoda si appresta a rivoluzionare il mondo delle quattro ruote con il lancio del suo Skoda Kodiaq 2024. A soli sette giorni dall’attesa anteprima globale, il brand ceco ha pubblicato due bozzetti ufficiali che delineano le linee guida estetiche del nuovo Kodiaq.

In base a ciò che possiamo vedere, il modello si contraddistingue per un’estetica audace e accattivante, con particolari come un frontale maestoso, dei robusti passaruota che accolgono cerchi dalle dimensioni comprese tra 18” e 20” e un paraurti posteriore di forte impatto.

Oliver Stefani, la mente creativa dietro al design di Skoda, esprime con entusiasmo: “Il Kodiaq 2024 manifesta una presenza distintiva e vitale. Abbracciando il mantra ‘la forma segue la funzione’, abbiamo integrato alcune delle nuove idee del nostro futuro linguaggio stilistico denominato Modern Solid. Questo design non solo sottolinea l’utilità, ma migliora anche l’aerodinamica attraverso una silhouette dinamica”.

Il frontale sarà dominato dai nuovi fari TOP LED Matrix

I fan Skoda apprezzeranno sicuramente l’evoluzione dimensionale del nuovo Skoda Kodiaq, che offre ampiezza e comfort interni superiori. Osservando la sua carrozzeria, notiamo un cofano motore scolpito, insieme a un’opzione esclusiva per il montante D: una finitura satinata denominata Unique Dark Chrome.

In termini di illuminazione, il nuovo SUV si fa notare per i suoi fari TOP LED Matrix di seconda generazione, che rappresentano un primato per il modello. Sul retro, l’iconica illuminazione a C del costruttore ceco si fonde con un elemento rosso orizzontale che unisce le luci posteriori, conferendo un aspetto di indiscutibile solidità. Dominando il centro del portellone, troviamo il lettering Skoda, rinnovato secondo l’identità aziendale aggiornata.

Il 4 ottobre alle 18:45, Skoda svelerà ogni dettaglio dello Skoda Kodiaq 2024. L’evento di presentazione sarà trasmesso in diretta sia sullo storyboard della casa automobilistica ceca che sul canale YouTube.