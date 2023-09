BMW Serie 2 Gran Coupé 2025: sarà questo il suo aspetto finale? [RENDER]

La BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 si prepara a svelare importanti rinnovamenti. La casa automobilistica bavarese sta pianificando un restyling per questo modello, come si evince dalle recenti foto spia pubblicate in rete e dal progetto digitale realizzato da Kolesa.

Partendo dal frontale, BMW ha optato per un rinnovamento dei fari. Si presentano con un design più sottile, ma efficace. La grafica dei DLR a LED assumerà una forma composta da due segmenti verticali per ciascuna luce, in linea con l’attuale estetica adottata dal brand bavarese.

Questo cambio estetico sarà in sintonia anche con l’aggiornamento previsto per la Serie 1. La griglia del radiatore sembra mantenere la sua forma tradizionale, ma potrebbe godere di una rifinitura inedita. Non da meno, un bumper anteriore ridisegnato è in arrivo, consolidando ulteriormente l’identità distintiva della nuova Serie 2 Gran Coupé.

Passando alla parte posteriore, le innovazioni sono ancor più intriganti. Il nuovo restyling della vettura sfoggerà una coda rivisitata con un rialzato portatarga, rendendo l’aspetto visivo meno massiccio.

I fanali subiranno delle modifiche nella forma e, parallelamente ai fari, adotteranno elementi verticali. Nota distintiva, gli esemplari in test hanno mostrato ben quattro terminali di scarico circolari.

Alla base dovrebbe esserci ancora la piattaforma UKL2

La BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 non è solo un’espressione di stile, ma anche di ingegneria avanzata. Il costruttore bavarese ha scelto l’ormai collaudata piattaforma UKL2, già adottata da Serie 1, Serie 2 Active Tourer, X1 e X2, nonché da alcune Mini.

I motori disponibili saranno sia a tre che a quattro cilindri, con cilindrata di 1.5 e 2 litri, disponibili sia in versione benzina che diesel.

Per quanto riguarda la trasmissione, mentre le varianti base saranno dotate di trazione anteriore, ci sarà anche la trazione integrale xDrive. Il modello di punta, la M235i, con il suo motore turbo da 2 litri, offrirà 306 CV di potenza. Si vocifera anche dell’introduzione di una variante ibrida plug-in.

La BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 promette di consolidare ulteriormente la posizione del produttore tedesco nel segmento delle berline di lusso grazie a rinnovamenti stilistici e meccanici mirati.