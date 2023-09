Nissan punta sulla guida autonoma con il progetto evolvAD

Il mercato delle auto a guida autonoma sta per essere rivoluzionato da Nissan con il lancio del nuovo progetto evolvAD. Questa nuova iniziativa di ricerca mira a perfezionare la guida autonoma in contesti urbani e rurali particolarmente difficili.

Il costruttore nipponico si impegna come leader tecnico nell’ambito di questo progetto. Come parte della sperimentazione, saranno utilizzate diverse Nissan Leaf 100% elettriche per formare una flotta di Connected and Autonomous Vehicle (CAV).

Queste aree rappresentano una sfida intensa per gli esperti: strade urbane strette con veicoli parcheggiati su entrambi i lati e tracciati rurali sinuosi spesso privi di chiara segnaletica. Con l’utilizzo di infrastrutture esistenti, come le telecamere a circuito chiuso, il progetto evolvAD mira anche a valutare e affinare le tecnologie Vehicle-to-Infrastructure (V2I).

Il progetto è supportato anche dal governo britannico

Da luglio 2023, il progetto di Nissan ha ottenuto il supporto finanziario del governo britannico e di un consorzio composto da cinque partner industriali, tra cui Nissan e Connected Places Catapult. La gestione del finanziamento proviene dal Centre for Connected and Autonomous Vehicles e da Innovate UK.

Il produttore giapponese non è nuovo a questi pionieristici progetti di ricerca. evolvAD si pone come naturale successore di precedenti iniziative come HumanDrive e ServCity. Questi progetti hanno posto le basi per la visione a lungo termine Ambition 2030, sottolineando l’importanza della guida autonoma.

Le dichiarazioni dei dirigenti

David Moss di Nissan AMIEO ha espresso con orgoglio l’impegno del brand giapponese nel progetto evolvAD e l’importanza di sviluppare ulteriormente le competenze nell’ambito della guida autonoma. Ha sottolineato anche il 35° anniversario del centro europeo di ricerca e sviluppo Nissan (NTCE), simbolo di innovazione e progresso.

Dal canto suo, Robert Bateman – manager di evolvAD e del Nissan Technical Centre Europe – ha evidenziato l’importanza di testare la guida autonoma in diversi contesti per garantire la sua efficacia.

Nusrat Ghani, Ministro per l’Industria e la Sicurezza Economica, ha enfatizzato il potenziale rivoluzionario dei veicoli a guida autonoma. La sua visione è che essi possano contribuire significativamente alla sicurezza, all’ambiente e alla crescita economica.