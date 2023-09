Nissan, Makoto Uchida: ‘Il futuro della mobilità è ormai 100% elettrico’

Nissan ha annunciato un impegno audace: entro il 2030, ogni nuovo modello lanciato in Europa sarà completamente elettrico. Questa decisione sottolinea l’obiettivo del marchio giapponese di raggiungere la completa neutralità carbonica, sposando così la causa della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa non solo consolida Nissan come leader nell’elettrificazione, ma pone anche l’Europa al centro della sua strategia verde, un chiaro segno del valore che la casa automobilistica nipponica attribuisce a questo mercato.

Makoto Uchida, presidente e CEO di Nissan, ha dichiarato: “Il futuro della mobilità è elettrico. I veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili sono fondamentali per raggiungere la neutralità dal carbonio, al centro della nostra visione aziendale di lungo termine Ambition 2030. In Europa, Nissan passerà alla mobilità completamente elettrica entro il 2030; crediamo sia la scelta giusta per la nostra azienda, per i nostri clienti e per il pianeta”.

20 anni per il NDE e 35 per il NTCE

Si celebrano quest’anno due importanti anniversari: i 20 anni del Nissan Design Europe (NDE) e i 35 anni del Nissan Technical Centre Europe (NTCE). A coronamento del ventennale di NDE, è stata svelata la Nissan Concept 20-23, un concept 100% elettrico davvero rivoluzionario. Il NTCE, invece, sta portando avanti un innovativo progetto di guida autonoma con il nome di evolvAD, supportato finanziariamente dal governo britannico.

Con investimenti che superano i 40 milioni di euro, Nissan ha pianificato una serie di miglioramenti. Per NDE, ha previsto un rifacimento completo con l’aggiunta di strumentazione avanzata e personale specializzato mentre per NTCE prevede un investimento in nuove tecnologie e infrastrutture, con una notevole allocazione di oltre 26 milioni di euro destinati specificamente ai progetti di elettrificazione.

Importanti passi in avanti nelle batterie allo stato solido

Prossimamente, la casa automobilistica nipponica ha previsto il lancio globale di 27 nuovi modelli elettrificati entro il 2030. Significativi passi in avanti vengono anche fatti nella tecnologia delle batterie allo stato solido (ASSB). Queste batterie, previste per il 2028, non solo saranno più economiche, ma avranno anche tempi di ricarica drasticamente ridotti, rendendo i veicoli elettrici più accessibili e gestibili.

Nissan può già vantare notevoli successi nell’elettrificazione: con oltre 1 milione di EV venduti globalmente, un terzo dei quali in Europa. Con l’introduzione della tecnologia e-POWER e dei nuovi Ariya ed e-Townstar, Nissan ha dimostrato la sua capacità di anticipare le esigenze del mercato.

Guillaume Cartier, figura chiave nella leadership di Nissan AMIEO, ha affermato: “Mentre l’Europa si dirige rapidamente verso la mobilità elettrica, Nissan si impegna a offrire veicoli distintivi e piacevoli da guidare. Le batterie allo stato solido rappresentano un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo”.

La visione Ambition 2030 non è solo una promessa, ma un impegno concreto. Il marchio giapponese sta rispondendo in modo decisivo alle esigenze ambientali, sociali e dei consumatori, mirando a una mobilità rinnovata e sostenibile per tutti.