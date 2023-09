Nissan Concept 20-23: progetto speciale per i 20 anni del Nissan Design Europe [FOTO]

Progettato per segnare una tappa fondamentale nella storia della casa automobilistica nipponica, la nuova Nissan Concept 20-23 emerge come un tributo al 20° anniversario del Nissan Design Europe (NDE), con un’audace rappresentazione di ciò che il futuro riserva per le auto elettriche urbane.

Il brand giapponese, presso Paddington Basin, ha svelato la sua ultima creazione su una piattaforma galleggiante, inquadrando la maestosa sede di NDE. Lo studio londinese, guidato dalle menti brillanti dei giovani designer, ha creato un’auto ideale per le strade metropolitane, infondendo contemporaneamente passione e innovazione.

La scelta del nome, Concept 20-23, non è casuale: il numero 20 onora gli anni di NDE mentre il numero 23 fa un cenno al 2023 (anno attuale) e riconosce il marchio giapponese stesso (in giapponese, 2 è “ni” e 3 è “san”.

Alfonso Albaisa, Senior Vice President del Global Design Nissan, ha esposto la visione dietro questa creazione: “L’incarico era chiaro e diretto per il team NDE: immaginare un’utilitaria elettrica agile e vibrante per il pubblico giovane di Londra. Quel che ne è nato, la Concept 20-23, non è solo un veicolo; è una narrazione di come la mobilità a zero emissioni, la modernità urbana e le corse virtuali convergano”.

Il design e l’abitacolo nel dettaglio

Esteticamente, la nuova concept car Nissan rinvigorisce la tradizione Nissan delle vetture compatte, pensate per le esigenze di una metropoli, fuse con l’influenza delle corse online e della Formula E. La sua forma aerodinamica e distintiva, dai dettagli come il frontale con fari sottili a LED, alle linee potenti che abbelliscono il lato, rappresenta un mix di funzionalità e stile.

Lo spoiler, progettato per offrire stabilità senza ostacolare la visuale, i dettagli come le portiere a forbice e la vernice grigia monolitica (che sembra scolpita da un singolo blocco metallico), completano un esterno che promette prestazioni e stile.

All’interno, l’abitacolo è un rifugio di modernità e sportività. Con sedili che richiamano le corse ma offrono comfort e una console centrale che si innesta sulla spina dorsale della vettura, è chiaramente influenzata dai simulatori di gara online, con un paio di schermi essenziali per ridurre le distrazioni.

La nuova Nissan Concept 20-23, sotto la guida di leader come Makoto Uchida e Alfonso Albaisa, sancisce una nuova era per il costruttore nipponico, celebrando il passato mentre si proietta con audacia verso il futuro.