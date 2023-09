Porsche Cayenne S E-Hybrid: debutta la terza variante ibrida del nuovo SUV [FOTO]

Porsche ha ampliato la sua gamma di veicoli ibridi con l’introduzione della nuova Porsche Cayenne S E-Hybrid. Il nuovo modello si inserisce perfettamente nella gamma di SUV di lusso del produttore tedesco, distinguendosi per un equilibrio impeccabile tra dinamica di guida, comfort ed efficienza.

La nuova Cayenne S E-Hybrid si colloca come la terza variante elettrificata all’interno della serie, trovando la sua posizione tra la Cayenne E-Hybrid e la Cayenne Turbo E-Hybrid. Questo modello, disponibile sia nella variante SUV che coupé, rappresenta un’aggiunta equilibrata alla line-up, sottolineando la perfetta combinazione tra utilizzo quotidiano e prestazioni.

La tecnologia ibrida plug-in, rivisitata quest’anno per l’intera gamma dell’iconico modello, assicura una maggiore autonomia in modalità 100% elettrica e dei tempi di ricarica ridotti grazie alla sua gestione energetica intelligente.

Eroga 519 CV di potenza complessiva

Sotto il cofano, la Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 combina un motore V6 turbo da 3 litri recentemente rivisto da 353 CV di potenza con un propulsore elettrico da 176 CV. La potenza complessiva raggiunge i 519 CV mentre la coppia massima è pari a 750 Nm.

Tale potenza si traduce in prestazioni di guida sorprendenti: il veicolo accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 263 km/h.

Una delle caratteristiche distintive di questo modello è la sospensione pneumatica adattiva di serie. Grazie alla sua tecnologia innovativa a due camere e due valvole, garantisce un’ampia gamma di tarature delle molle, spaziando da un comfort eccezionale a un comportamento dinamico ad alte prestazioni. Inoltre, Porsche ha ottimizzato ulteriormente il sistema ibrido per questa generazione della Cayenne.

Promette fino a 90 km di autonomia con una sola ricarica

Con una batteria da 25,9 kWh, la nuova Cayenne S E-Hybrid offre un’autonomia in EV fino a 90 km con una sola ricarica, permettendo di effettuare la maggior parte dei tragitti quotidiani senza produrre emissioni. Grazie al nuovo caricatore AC di bordo, la ricarica completa avviene in meno di 2 ore e mezza con una sorgente adatta e una capacità di ricarica fino a 11 kW.

Esteticamente, il SUV ibrido plug-in non si discosta dagli altri modelli della gamma. Vanta cerchi da 20” di serie della Cayenne S e un impianto di scarico con doppio terminale in acciaio inossidabile spazzolato.

La variante SUV presenta il pacchetto esterno Silver mentre la versione Coupé è caratterizzata dal pacchetto esterno Black. Per la guida notturna, i fari Matrix LED di serie garantiscono sicurezza e comfort, con la possibilità di optare per i fari HD Matrix LED più innovativi.

L’abitacolo

All’interno, i conducenti possono godere di sedili regolabili in otto direzioni, del pacchetto Sport Chrono con selettore di modalità di guida, di pedali in acciaio inossidabile e del pacchetto interno Diamar in Silvershade.

Il marchio di Stoccarda ha anche implementato nuove funzioni nell’app My Porsche, inclusa l’integrazione avanzata con Apple CarPlay. Ulteriori optional comprendono un display per il passeggero con funzioni video e un sistema avanzato di qualità dell’aria, progettato per filtrare particelle e sostanze nocive.

Per chi fosse interessato, la Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 è già disponibile per gli ordini, con le prime consegne previste per novembre.