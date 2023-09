Cube Controls x Mercedes-AMG – GT Edition SIM Wheel: svelato il nuovo volante esclusivo [FOTO]

Nell’arena internazionale del Sim Racing, la maestria della famosa azienda italiana Cube Controls non ha rivali. Questa volta, la loro grandezza è enfatizzata attraverso una partnership esclusiva con Mercedes-AMG.

Frutto di un’attenta ricerca e sviluppo durata due anni, il nuovo volante Cube Controls x Mercedes-AMG – GT Edition SIM Wheel testimonia l’alto livello di fiducia e riconoscimento accordato a Cube Controls dal marchio tedesco.

Tale fiducia ha portato alla creazione del volante autentico per la celebre auto da corsa sportiva Mercedes-AMG GT Track Series, prodotta in soli 55 esemplari in onore del 55° anniversario di AMG e successivamente per la GT2.

Le parole di Fabio Roberto Sotgiu

Fabio Roberto Sotgiu, CEO di Cube Controls, descrive con fervore la collaborazione: “L’alleanza con Mercedes-AMG non è stata meno che elettrizzante. La fusione delle menti tra Massimo Cubeddu, il nostro Lead Designer e co-founder, e gli esperti ingegneri del produttore tedesco ha dato vita a un volante per il Sim Racing di incommensurabile qualità. L’esperienza di guida che offre è incredibilmente vicina alla realtà, ma conserva il design sofisticato e l’ergonomia che caratterizzano Cube Controls”.

Anticipando le tendenze, il volante Cube Controls x Mercedes-AMG – GT Edition SIM Wheel è stato svelato al mondo lo scorso dicembre presso il Sim Racing Expo di Norimberga. Lì, ha suscitato ammirazione sia tra gli entusiasti del Sim Racing che tra i piloti professionisti. Il 29 settembre sarà disponibile all’acquisto sul sito Web ufficiale di Cube Controls.