Adolfo Urso: ‘Con Stellantis vogliamo aumentare la produzione di auto in Italia’

In un momento molto importante per l’industria automobilistica italiana, Adolfo Urso – Ministro delle Imprese e del Made in Italy – ha recentemente annunciato un imminente piano d’azione con Stellantis.

Questo intervento mira a ribaltare una tendenza preoccupante nell’ambito della produzione auto. Emerge chiaramente la determinazione di Urso quando sottolinea l’urgente necessità di incrementare la produzione italiana.

Su oltre 1,4 milioni di auto vendute, sono state prodotte solo 450.000 in Italia

Durante un convegno in Veneto, il politico italiano ha evidenziato una discrepanza allarmante: l’anno scorso, mentre in Italia venivano immatricolate oltre 1,4 milioni di auto, la produzione effettiva era di soli 450.000 esemplari.

Il gruppo automobilistico italo-francese diventa quindi un partner strategico per invertire questo divario.

Il piano proposto da Adolfo Urso ha l’obiettivo ambizioso di avvicinarsi alla soglia di 1 milione di vetture prodotte, consolidando così l’essenziale rete di fornitori legata all’industria automobilistica.

La visione del Governo italiano è chiara: proteggere e potenziare la produzione di auto, sia per il mercato italiano che per quello europeo, è di fondamentale importanza.