Skoda annuncia la produzione di oltre 3 milioni di SUV

Nel vasto mondo dei SUV, Skoda si afferma con forza, registrando un traguardo impressionante: 3 milioni di SUV prodotti dal 2009. Focalizziamoci su questo successo, dando uno sguardo ai modelli chiave e alle decisioni che hanno portato il brand ceco a consolidare la propria presenza in questo segmento.

Skoda, con il lancio dello Yeti nel 2009, ha aperto la strada agli Sport Utility Vehicle. Questo modello includeva alcune delle principali caratteristiche del segmento, come una posizione di guida elevata e un design Simply Clever. Con oltre 684.000 unità vendute fino al 2018, lo Skoda Yeti ha posto le fondamenta per la futura espansione dell’azienda in questa categoria.

Adesso la gamma include cinque SUV

Il marchio, negli anni, ha ampliato la propria gamma introducendo Kodiaq, Karoq, Kamiq ed Enyaq 100% elettrico su base MEB. Il crescente interesse globale per i SUV Skoda è stato ulteriormente amplificato dal successo del Kushaq in India, con questi veicoli che ora rappresentano quasi il 50% delle consegne globali del produttore ceco.

“Tre milioni di SUV prodotti dal 2009 è un traguardo sorprendente”, ha affermato con orgoglio Andreas Dick – Membro del Board di Skoda Auto per Produzione e Logistica. Sottolinea che questa cifra non rappresenta solo numeri, ma la capacità del marchio di interpretare l’evoluzione delle preferenze dei clienti. Dick ha un obiettivo ben definito: l’elettrificazione della gamma SUV e l’adeguamento degli impianti di produzione a tale visione.

Focalizziamoci sui modelli

Il costruttore produce tre modelli chiave nel suo stabilimento di Mladá Boleslav: Kamiq, Enyaq ed Enyaq Coupé. Karoq e Kodiaq, invece, vengono assemblati a Kvasiny. Ma Skoda non limita le sue operazioni solo alla Repubblica Ceca: i SUV vengono prodotti infatti anche in Cina, India, Ucraina e Slovacchia.