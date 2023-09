Porsche: Timo Resch è il nuovo presidente e CEO in Nord America

Timo Resch, ex vicepresidente di Cliente, Marchio e Vendite di BMW M, è stato nominato nuovo capo di Porsche Cars North America, prendendo il posto di Kjell Gruner, che ha volontariamente lasciato il brand tedesco agli inizi di luglio.

La nomina di Resch al vertice del marchio di Stoccarda in Nord America segna un ritorno alle sue radici. Le sue prime esperienze professionali risalgono al 1995 quando, come studente, entrò a far parte della casa di Zuffenhausen.

Negli anni successivi, ha rivestito diverse cariche all’interno di Porsche AG e Porsche Cars North America. Tra il 2007 e il 2009, Timo Resch ha presieduto l’unità di Pianificazione Prodotti e Ricerca di Mercato per la filiale nordamericana.

Dopo questa esperienza, il 48enne ha assunto posizioni di leadership presso Audi AG e BMW. In quest’ultima, ha ricoperto ruoli chiave nella gestione delle vendite e del marketing per BMW Motorrad.

Il commento di Detlev von Platen

Detlev von Platen, membro del Consiglio di Amministrazione per Vendite e Marketing di Porsche AG, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere nuovamente con noi Timo Resch, un esperto di vendite e marketing di grande esperienza. La sua profonda conoscenza del brand di Stoccarda e del mercato statunitense, unita alle competenze acquisite in passate posizioni, rappresenta una garanzia per rafforzare ulteriormente la presenza di Porsche in Nord America e offrire stimoli cruciali per il suo futuro sviluppo”.

Si prevede che Timo Resch inizierà ufficialmente nel suo nuovo ruolo a novembre 2023. Nel frattempo, la gestione operativa di Porsche Cars North America sarà temporaneamente affidata a Thierry Kartochian – vicepresidente Esecutivo e direttore Finanziario – e a Joe Lawrence – vicepresidente Esecutivo e direttore Operativo.