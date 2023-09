Mazda: Ignacio Beamud torna in Spagna per guidare la divisione locale

Mazda ha annunciato nelle scorse ore che Ignacio Beamud diventerà il nuovo direttore generale di Mazda Automóviles España. Beamud prenderà il posto di Jose Maria Terol, che, dopo aver dedicato 20 anni al comando della filiale spagnola del costruttore nipponico, andrà in pensione al termine del 2023.

Ignacio Beamud non è nuovo in Mazda. Si è unito al brand nel 2002 come direttore marketing di Mazda Automóviles España. Negli anni successivi, ha assunto diversi ruoli di spicco in Mazda Motor Europe, guidando con maestria il marketing, la rete di concessionari e le vendite nella regione. Dal 1° gennaio 2024, Beamud tornerà in Spagna – il suo paese d’origine – per assumere il suo nuovo incarico.

Sotto la guida di Terol, la Spagna è diventata un mercato importante e altamente redditizio per la casa automobilistica nipponica. Wojciech Halarewicz, vicepresidente Vendite & Servizio Clienti di Mazda Motor Europe, ha elogiato Terol per il suo ruolo chiave nel successo di Mazda negli ultimi due decenni, sottolineando la forza e la solidità della rete di concessionari in Spagna.

Le dichiarazioni di Halarewicz e Beamud

Sull’incarico di Ignacio Beamud, Halarewicz ha dichiarato: “Beamud è stato al fianco di Mazda per oltre due decenni. Durante questo periodo, ha costantemente dimostrato la sua eccezionale leadership e professionalità. Sono fiducioso che, con la sua guida, il marchio giapponese continuerà a crescere e prosperare nel dinamico mercato spagnolo”.

Riflettendo sul suo nuovo ruolo, Beamud ha detto: “Grazie alla visione di Terol, la Spagna è diventata un mercato chiave per Mazda, con risultati positivi sia in termini di vendite che di profitti. Non vedo l’ora di tornare nel mio Paese e di guidare questo fantastico team per consolidare ulteriormente il successo di Mazda in Spagna”.