Yangwang U8 Premium Edition: presentata la nuova versione speciale del SUV [FOTO]

Le prime consegne in Cina partiranno il mese prossimo

BYD ha scritto un nuovo capitolo con il lancio del suo nuovo Yangwang U8 Premium Edition. L’esclusivo SUV arriva sul mercato cinese con un prezzo di 1.098.000 yuan (141.308,19 €) mentre le prime consegne sono previste per ottobre 2023.

Yangwang ha dotato il suo nuovo U8 Premium Edition di un gruppo propulsore ibrido plug-in di ultima generazione che vanta una straordinaria autonomia fino a 1000 km nel ciclo cinese CLTC, delineando un nuovo standard per le avventure fuoristrada.

La tecnologia alla base di questo veicolo è alimentata dalla piattaforma E4 e dal sistema di controllo idraulico intelligente DiSus-P, entrambi testimoni della grande innovazione portata avanti dalla casa automobilistica cinese.

Propone 1200 CV di potenza

Andando più a fondo, lo Yangwang U8 Premium Edition non si limita ad essere solo un fuoristrada. Incorpora funzionalità senza precedenti come un serbatoio rinforzato, la capacità di galleggiamento di emergenza e la stabilizzazione in caso di foratura. Questo dimostra l’incessante impegno del marchio premium di BYD nel fornire sicurezza, performance Elevate e un’esperienza di guida davvero di alto livello.

Con una potenza di ben 1200 CV e la capacità di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, la Premium Edition del SUV si colloca tra le top di gamma nel suo segmento. Grazie alla rivoluzionaria piattaforma E4, offre un controllo preciso su tutte le ruote, garantendo una risposta immediata alle varie esigenze di marcia.

Non meno importante è il BYD DiSus Intelligent Body Control System, concepito per migliorare l’agilità del veicolo in vari scenari di guida, proteggendo contemporaneamente gli occupanti e il veicolo stesso da danni.

Abitacolo lussuoso

L’U8 Premium Edition offre soluzioni di ricarica ultramoderna. Con un supporto fino a 110 kW, il veicolo può essere ricaricato dal 30% all’80% in soli 18 minuti. E per chi ama le avventure, l’U8 Premium Edition può galleggiare fino a 30 minuti in caso di emergenze, garantendo una rapida uscita.

All’interno, l’abitacolo offre lusso e tecnologia: un display centrale OLED Galaxy Curved da 12.8 pollici, due schermi longitudinali da 23.6 pollici e sedili in pelle Nappa di alta qualità. Infine, l’impianto audio high-end Dynaudio Evidence Series con 22 altoparlanti rende ogni viaggio un’esperienza sonora coinvolgente.