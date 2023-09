Opel: Ralph Wangemann confermato per altri tre anni alla guida delle risorse umane

Opel ha scelto di rinnovare la fiducia in Ralph Wangemann, consolidando la sua posizione come direttore delle Risorse Umane e direttore del Lavoro. Tale decisione è arrivata dal Consiglio di Sorveglianza durante una riunione tenutasi giovedì.

Xavier Chéreau, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Opel Automobile GmbH e Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis, ha dichiarato: “L’eccezionale impegno di Ralph nel corso degli anni è indiscutibile. Siamo convinti che continuerà ad essere la figura chiave per guidare il marchio tedesco attraverso le sfide imposte dalla trasformazione in atto nell’industria automobilistica”.

Dal canto suo, Wangemann, con un tono riconoscente, ha dichiarato: “Desidero esprimere la mia gratitudine al Consiglio di Sorveglianza per la fiducia e il supporto continuo. Sono ansioso di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro sostenibile per il brand di Stellantis”.

Lavora per Opel ormai da diverso tempo

Il 53enne Ralph Wangemann ha assunto il ruolo di direttore delle Risorse Umane e di direttore del Lavoro presso la casa automobilistica tedesca da gennaio 2019. La sua carriera all’interno del gruppo iniziò nel lontano 1998 quando entrò a far parte di General Motors/Opel come ufficiale del personale per la divisione Aftersales.

Successivamente, ha ricoperto vari incarichi dirigenziali nel settore HR sia in Germania che in Austria. Prima del suo attuale impegno, aveva ricoperto la posizione di vicecapo delle Risorse Umane per Opel/Vauxhall e di direttore HR per la Germania e le Relazioni Sindacali.