Peugeot: Stoffel Vandoorne è il nuovo pilota per il FIA WEC

Stoffel Vandoorne, noto pilota con una reputazione consolidata, sarà il nuovo pilota ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies per la stagione 2024 del Campionato Mondiale Endurance, meglio conosciuto come FIA WEC. Il 31enne, che ha conquistato il titolo in Formula E nel 2022, guiderà la potente hypercar ibrida Peugeot 9X8.

Vandoorne ha iniziato il suo percorso nelle gare endurance nel 2019 con il team SMP Racing in classe LMP1. Successivamente, nel 2021, ha fatto il salto al team JOTA in classe LMP2. Va anche menzionato il suo ruolo fondamentale come pilota titolare di DS Penske, affiliato a Stellantis Motorsport, la stessa entità cui appartiene il Team Peugeot TotalEnergies.

Il pilota belga ha recentemente guidato la Peugeot 9X8

Durante il suo percorso, il pilota belga ha contribuito attivamente al team, collaborando strettamente con i colleghi e il personale tecnico durante i test sia in pista che al simulatore. Un dettaglio rivelatore della sua abilità è la sua recente partecipazione alla 6 Ore del Fuji al volante della 9X8, sostituendo Nico Müller, momentaneamente fuori gioco per infortunio.

La decisione presa dal Team Peugeot TotalEnergies, di promuovere Vandoorne, è un chiaro segno di continuità e stabilità, con una visione chiara: dominare la categoria Hypercar del FIA World Endurance Championship, che vedrà una competizione accesa con l’ingresso di 10 costruttori nella prossima stagione.

La carriera di Stoffel Vandoorne come pilota ufficiale prenderà il via in Qatar il 2 marzo e seguiranno sette gare culminanti con la celebre 24 Ore di Le Mans il 15 e 16 giugno 2024.

Le dichiarazioni di Finot e Vandoorne

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport, ha detto: “Nomina meritevole per Stoffel Vandoorne nel Team Peugeot TotalEnergies. Il suo team spirit, unito a prestazioni e dedizione, rispecchiano i valori del nostro team. Stoffel, già figura prominente in DS Penske in Formula E, è un tesoro per l’intera famiglia di Stellantis Motorsport. La sua versatilità tra i campionati FIA Formula E e FIA WEC evidenzia la sinergia tra le due formule”.

Dall’altro lato, un entusiasta Vandoorne ha dichiarato: “È un onore unirsi al team per la stagione 2024. Il FIA WEC mi ha sempre affascinato, e ho avuto la fortuna di esserne parte nel 2019 e 2021. Competere nella categoria Hypercar è un sogno che diventa realtà. L’opportunità di lottare per la vittoria, specialmente alla 24 Ore di Le Mans, è inebriante. Con Peugeot, si prospettano grandi cose”.