McLaren GT by MSO: nuova edizione speciale dedicata al mercato UK

McLaren ha presentato nelle scorse ore la nuova McLaren GT by MSO, una serie limitata di specifiche realizzate appositamente per il mercato britannico. Questi modelli offrono una rarità ineguagliabile: ogni design sarà prodotto in sole due unità.

La casa automobilistica britannica ha garantito che ciascuna di queste versioni esclusive della sua gran turismo vanta una combinazione di colori e materiali mai visti prima sulla GT. Sottolineando ulteriormente l’importanza del mercato britannico, il team di design e materiali di McLaren Special Operations (MSO) – il servizio di personalizzazione interno del marchio britannico – ha ideato caratteristiche interne uniche per la GT.

È disponibile in quattro diverse colorazioni

Ogni GT by MSO sfoggia un nuovo motivo trapuntato a rombi sullo schienale e sulla base del sedile, abbinato al logo MSO sul poggiatesta. In onore del 60° anniversario e della sua eredità britannica, ogni supercar presenta un design con la bandiera Union Jack in rilievo, sia sul bracciolo che sul portachiavi.

L’esterno delle McLaren GT by MSO è caratterizzato da quattro colori vivaci e distintivi. Il Cerulean Blue, sviluppato originariamente per la P1, risalta le linee muscolose della GT con i suoi toni brillanti perlacei.

L’XP Green, un omaggio all’iconica McLaren F1, richiama le tonalità verdi metalliche associate alle versioni prototipo della F1. Il Sarigan Quartz, associato al lancio della Speedtail, riveste la GT mentre il nuovo Cyber Yellow mostra un effetto scintillante di argento e bianco in una luce particolare.

Tutte le versioni della GT by McLaren Special Operations sono dotate del pacchetto MSO Black Pack di serie, che include componenti e cerchi in Gloss Black.

Nick Crossley, direttore di McLaren UK, ha affermato: “La GT rappresenta una tappa fondamentale per McLaren. La GT by MSO celebra l’unicità di questa vettura, combinando il design e le prestazioni di una supercar in fibra di carbonio con le capacità di una gran turismo, esclusivamente per il nostro mercato domestico”.