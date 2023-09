Jeep Avenger: è lei la più bella tra i SUV compatti

La Jeep Avenger ha segnato un’importante svolta nel mondo dell’automobilismo, emergendo come una delle novità di design più apprezzate del 2023. Questo SUV compatto, lungo 4,08 metri, non solo si è distinto nel segmento dei B-SUV, ma ha anche conquistato il cuore dei lettori di Auto Motor Und Sport.

Infatti, oltre 14.000 di loro hanno scelto l’Avenger come “Best Design Novelty of the Year 2023”, garantendole una netta prevalenza rispetto alla concorrenza. Con un voto massiccio del 53%, il modello ha brillato nell’ambito premio Autonis per la categoria “Small SUV/Off-Road Vehicle”.

Vale la pena notare che l’assegnazione di questo prestigioso riconoscimento si basa sull’analisi di una vasta selezione di 105 modelli di auto distribuiti in 11 diverse categorie, rappresentando le novità più rilevanti degli ultimi 12 mesi.

La versione 100% elettrica promette fino a 550 km di autonomia

Non sorprende che Jeep abbia progettato la Jeep Avenger con precisione e cura, rispecchiando in modo inconfondibile il suo DNA. Il nuovo B-SUV si posiziona perfettamente per coloro che desiderano dinamicità e funzionalità in dimensioni compatte. L’unicità dell’Avenger non si limita al suo design. Infatti, secondo i dati di Dataforce, è emersa come il B-SUV 100% elettrico più venduto in Italia tra gennaio e agosto 2023.

Alimentato interamente da energia elettrica, l’Avenger EV offre un’autonomia che arriva fino a 400 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 550 km in quello urbano (con una sola ricarica). Il suo propulsore, un moderno motore elettrico da 400V a 156 CV (115 kW) e 260 Nm di coppia massima, è alimentato da una nuovissima batteria da 54 kWh.

Infine, è importante sottolineare come l’arrivo della Jeep Avenger rappresenti solo l’inizio per il marchio americano. Con una visione proiettata verso il futuro, il costruttore americano prevede di lanciare altri quattro EV entro il 2025. Andando ancora oltre, entro il 2030, tutte le nuove Jeep vendute in Europa saranno full electric.