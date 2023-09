Skoda Kodiaq e Superb 2024: completati positivamente i test estremi [FOTO]

Skoda ha condiviso nuove informazioni sulle Skoda Kodiaq 2024 e Skoda Superb 2024 in arrivo. I due modelli sono ormai pronti per il debutto mondiale dopo aver superato una serie di test rigorosi.

Prima di entrare nel cuore della produzione, ogni componente – che sono circa 7000 per modello – è stato analizzato a fondo. Florian Weymar, responsabile della qualità di Skoda, ha dichiarato che l’obiettivo è ottenere dati precisi sulla resistenza, la durabilità e la qualità generale di ogni parte.

Tra i test eseguiti, particolare attenzione è stata posta anche alla resistenza termica e alla durabilità delle vernici e delle finiture. Per quanto riguarda le prove sul campo, Johannes Neft – membro del Consiglio di Skoda per lo sviluppo tecnico – ha sottolineato l’impegno nella simulazione di 40 anni di utilizzo reale del veicolo.

Le due vetture hanno percorso oltre 1 milione di km in diversi ambienti – dal traffico urbano, alle strade di campagna e autostrade – per garantire massima efficienza e durabilità.

Le due vetture sono state testate sia a temperature basse che alte

Non si tratta solo di test in laboratorio e su piste specifiche: il nuovo Kodiaq e la nuova Superb sono stati sottoposti a condizioni climatiche estreme. Hanno affrontato temperature gelide fino a -30 °C a nord del Circolo Polare Artico e hanno resistito al calore torrido del deserto dell’Arizona, con picchi vicini ai 50 °C. Questo ha permesso di raccogliere dati preziosi sul comportamento termico dei nuovi gruppi propulsori ibridi plug-in.

Nell’ambito delle prove, un focus particolare è stato riservato anche alle prestazioni in termini di traino e di ricarica. Le due Skoda sono state testate sulle impegnative pendenze della Grossglockner High Alpine Road, nelle Alpi austriache, dimostrando eccellente efficienza dei freni e regolazione termica.

Le versioni PHEV proporranno oltre 100 km di autonomia in modalità EV

Data la disponibilità di versioni ibride plug-in con autonomia superiore ai 100 km in modalità completamente elettrica, la casa automobilistica ceca ha anche valutato differenti opzioni di infrastruttura di ricarica.

Le nuove Skoda Kodiaq e Superb sono pronte a stupire il mercato globale. Questi modelli non solo arricchiscono la già vasta gamma di prodotti offerta dal costruttore ceco, ma si posizionano anche come opzioni d’élite per soddisfare le diverse esigenze dei clienti in tutto il mondo.