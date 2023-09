Nuova Fiat Topolino: al via gli ordini in Italia con consegna a domicilio

La nuova Fiat Topolino è ora disponibile per gli ordini in Italia grazie all’iniziativa online “Be the First” lanciata il 4 luglio. Questa campagna ha ottenuto un riscontro positivo eccezionale, totalizzando più di 10.000 richieste. Se siete appassionati di mobilità urbana sostenibile, è arrivato il momento di piazzare il vostro ordine.

Fiat ha completamente ridefinito l’esperienza cliente, proponendo un percorso d’acquisto digitale semplificato, mai così efficace prima d’ora. In pochi click, il cliente ha la possibilità di personalizzare la propria Topolino sfruttando un configuratore 3D, finalizzare l’ordine e persino scegliere l’opzione di consegna a domicilio, prevista a partire da gennaio 2024.

Per la prima volta, la casa automobilistica torinese offre un sistema di tracciabilità completo dall’ordine alla consegna. Questo servizio trasparente permette ai clienti di monitorare la posizione del veicolo in ogni momento, tramite il sito del produttore torinese, e-mail di aggiornamento o assistenza dal team di back office.

Costa solo 39 € al mese

Per rendere l’acquisto ancora più accessibile, Stellantis Financial Services offre un pacchetto di leasing che permette ai clienti di guidare la Fiat Topolino con un canone mensile di soli 39 € e un acconto iniziale di 2582 €. Questa proposta è ideata per promuovere la mobilità elettrica e rendere il nuovo quadriciclo leggero 100% elettrico accessibile a un vasto pubblico.

Con l’offerta Code, la rete di concessionarie Fiat offre una vasta gamma di pacchetti assicurativi multilivello, progettati per soddisfare tutte le esigenze di personalizzazione, da soluzioni antifurto a coperture per eventi naturali e sociopolitici.

Un quadriciclo ideale per l’uso urbano

Con la sua lunghezza di 2,53 metri, la nuova Fiat Topolino è estremamente agile e facile da parcheggiare. Il modello offre un’autonomia di 75 km e raggiunge una velocità massima di 45 km/h, rendendola la soluzione ideale per le strade cittadine, specialmente con i nuovi limiti di velocità imposti a 30 km/h.

Con un design interno ed esterno che esalta la semplicità e la funzionalità, l’EV rappresenta il futuro della mobilità urbana sostenibile in Italia.