Mercedes-AMG A 35 Spectral Edition: nuova versione speciale per il 25° anniversario [FOTO]

La nuova Mercedes-AMG A 35 Spectral Edition debutta in Italia per omaggiare l’iconica Classe A, che celebra quest’anno i suoi primi 25 anni. Questa edizione limitata è stata concepita per consolidare la presenza del marchio tedesco nel segmento delle auto ad alte prestazioni.

Alla prima occhiata, la nuova A 35 Spectral Edition colpisce con il suo look distintivo: un’avvolgente livrea in Blu Spettrale, affiancata dal pacchetto AMG Night. I cerchi AMG a cinque doppie razze e le pinze freno rosse sottolineano il suo carattere sportivo.

In aggiunta, la presenza del nuovo badge rotondo AMG, che prende il posto della tradizionale stella Mercedes, sancisce la natura speciale del veicolo. Dettagli come la grembialatura anteriore, la griglia del radiatore firmata AMG e altri tocchi stilistici contribuiscono ad enfatizzare la sua personalità AMG.

L’interno della vettura esalta il lusso e la funzionalità. L’ampio tetto Panorama di serie illumina un abitacolo già raffinato, rifinito in pelle nera. Il volante AMG Performance è impreziosito dai tasti AMG, permettendo al guidatore di manipolare le funzioni specifiche come l’ESP a tre stadi o l’AMG Dynamics. L’iconico sedile AMG Performance, ora disponibile anche nel colore Grigio Salvia, completa il quadro.

Tecnologia e prestazioni

Mercedes-AMG ha deciso di dotare la nuova Mercedes-AMG A 35 Spectral Edition con una serie di feature tecnologiche avanzate, come il sistema Distronic e il Pacchetto Integrazione per Smartphone.

La propulsione è garantita da un motore sovralimentato da 306 CV, supportato da un alimentatore ausiliario a 48V e da un generatore di avviamento a cinghia (RSG). In qualità di mild hybrid, il sistema RSG fornisce una potenza aggiuntiva di 10 kW all’avvio mentre il cambio AMG Speedshift DCT a 8 rapporti e il nuovo radiatore anteriore ottimizzano le prestazioni.

Per quanto riguarda l’investimento, la Spectral Edition offre un evidente vantaggio: un risparmio pari al 7% sul costo della vettura e addirittura del 56% sull’acquisto degli optional. Questa versione è specificamente progettata per la motorizzazione 35 4Matic in configurazione hatchback e ha un prezzo di listino di 57.336 €.