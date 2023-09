NIO EC6: debutta in Cina il nuovo SUV coupé 100% elettrico [FOTO]

NIO ha lanciato ufficialmente in Cina la nuova NIO EC6. Si tratta di un SUV coupé completamente elettrico. Frutto della piattaforma NT2.0, la nuova EC6 promette prestazioni eccezionali, design innovativo ed esperienza di guida altamente personalizzabile.

Al centro dell’attenzione troviamo un design esclusivo. Lungo 4849 mm e largo 1995 mm, il SUV si distingue per la sua sagoma espressiva e la caratteristica carrozzeria fastback. Grazie all’ottimizzazione aerodinamica, il coefficiente di resistenza è stato ridotto a soli 0,24, grazie anche al sofisticato spoiler attivo dual-mode.

L’abitacolo

L’abitacolo della NIO EC6 è stato progettato seguendo la filosofia del “Second Living Room”, rendendo l’esperienza a bordo quanto più accogliente e umana possibile. Uno degli elementi distintivi è il tetto panoramico da 1,770 m², che offre una superficie illuminante di 1,156 m² e può bloccare fino al 99,9% dei raggi UV.

Non meno impressionanti sono le performance dell’EV. Il doppio motore elettrico sviluppa una potenza complessiva di 490 CV (360 kW) e una coppia massima di 700 Nm, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. L’aerodinamica avanzata e il peso equilibrato fra i due assi garantiscono un’esperienza di guida dinamica e stabile.

Funzionalità e spazio

Lo spazio interno è altamente funzionale con ben 22 vani portaoggetti e un bagagliaio dalla capacità di 594 litri (espandibile fino a 1402 litri). E non è tutto: NIO ha incluso anche un pacchetto comfort completo che include sedili riscaldati, sistema di massaggio a otto punti e ventilazione basata su aspirazione.

La nuova NIO EC6 è dotata di un sistema di sensori ad alte prestazioni, incluso il LiDAR, e di una potente unità di calcolo, consentendo una guida assistita intelligente. Il sistema di illuminazione adattiva garantisce una distribuzione precisa del fascio luminoso, aumentando la sicurezza durante la guida notturna.

In Cina, il prezzo di partenza della EC6 è di 358.000 yuan (45.918,01 €) per la versione con batteria da 75 kWh e 416.000 yuan (53.357,24 €) per quella con batteria da 100 kWh. Con l’opzione di abbonamento alla soluzione Battery-as-a-Service (BaaS), il prezzo scende a 288.000 yuan (36.939,63 €). È ora possibile ordinare il veicolo tramite l’app NIO in Cina, dove sono già iniziate le consegne e i test drive ufficiali.