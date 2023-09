Ram 1500 TRX Lunar Edition: debutto scintillante al Campionato MXGP 2023 [FOTO]

Se la potenza è ciò che cercate, allora il nuovo Ram 1500 TRX Lunar Edition merita la vostra completa attenzione. In una presentazione elettrizzante al Campionato MXGP 2023, il costruttore americano ha tolto il velo da questa edizione limitata del suo pick-up, elevando ulteriormente la propria gamma di veicoli leggeri.

Il cuore del nuovo 1500 TRX Lunar Edition è il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con potenza di 702 CV, lo stesso propulsore già visto nella Havoc Edition. Siamo di fronte al pick-up più potente mai prodotto, capace di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Design e personalizzazione

Non è solo una questione di cavalli, però. Questo veicolo è un autentico capolavoro di design e ingegneria. Presenta una colorazione esterna Ceramic Grey, esclusiva di questa edizione, che si fonde con dettagli in Surf Blue nell’abitacolo. Non mancano tocchi lussuosi come la fibra di carbonio e le finiture in Alcantara scamosciata.

Non c’è dubbio sulla qualità dell’esperienza di guida. Ram ha infatti offerto agli appassionati un test drive, consentendo loro di mettere alla prova il pick-up su percorsi off-road e strade tradizionali. Un evento che ha suscitato grande entusiasmo, in particolare grazie alla presenza di Tony Cairoli, team manager di Red Bull KTM Factory Racing.

La partnership con Red Bull KTM Factory Racing

Parlando di Red Bull KTM Factory Racing, Ram ha celebrato il recente successo del team, con il pilota Andrea Adamo che ha conquistato il titolo di campione nella categoria MX2 della competizione. Questa è un’ulteriore pietra miliare che sottolinea l’efficacia della partnership tra il produttore americano e il team di corse austriaco.

Se siete interessati a vedere il Ram 1500 TRX Lunar Edition da vicino, il prossimo evento da segnare sul calendario è il 24 settembre, sul circuito di Matterley Basin in Gran Bretagna. Il 1500 TRX Lunar Edition è più di un semplice pick-up; è un’icona di potenza, lusso e personalizzazione avanzata. Sarà disponibile a partire da questa primavera e promette di fissare nuovi standard di eccellenza nel mondo dei pick-up light duty.