Tushek Aeon: in arrivo una nuova hypercar ad alte prestazioni [FOTO]

Se pensate che il mondo delle hypercar sia un territorio esclusivamente dominato dai marchi storici, preparatevi ad essere smentiti. Tushek, una casa automobilistica austro-slovena, è qui per ribaltare la partita, ed è pronta a svelare il suo modello di punta: la Tushek Aeon.

Con la Aeon, il costruttore austro-sloveno mira non solo a far parte della competizione, ma a definire una nuova categoria.

Due diverse versioni tra cui scegliere

Gli appassionati di auto saranno entusiasti di sapere che questo nuovo modello verrà lanciato in due diverse varianti, entrambe straordinarie nelle loro specifiche tecniche. Prendiamo ad esempio la Tushek Aeon ibrida plug-in con motore V8 e tradizione integrale 4WD.

Stiamo parlando di un’hypercar da ben 1930 CV di potenza e un peso piuma di soli 1480 kg. Questo si traduce in un rapporto peso/potenza di soli 1.3:1.

Non meno impressionante è la variante 100% elettrica, la Tushek Aeon E. Con oltre 2500 CV e un peso di poco inferiore a 1600 kg, raggiunge un rapporto peso/potenza stupefacente di 1.7:1.

L’esclusività su misura

Secondo Aljoša Tušek, CEO e fondatore di Tushek, la nuova Aeon non è solo un’auto, ma un’esperienza. La personalizzazione è la parola d’ordine: ogni veicolo viene modellato secondo le specifiche del proprietario, offrendo un’esperienza unica e irripetibile. Questo grado di personalizzazione differenzia l’azienda da qualsiasi altro fornitore a livello globale.

In un mercato in cui spesso la tradizione fa ombra all’innovazione, Tushek emerge come un pioniere. L’obiettivo della Tushek Aeon non è solo competere ma dominare il panorama delle hypercar grazie a un’ingegneria audace e a una costante ricerca dell’eccellenza.

Nei prossimi giorni arriveranno altre informazioni

Per enfatizzare che il DNA sportivo scorre nelle vene di questo produttore austro-sloveno, entrambe le varianti della Aeon saranno disponibili in edizioni limitate e dotate del sofisticatissimo sistema di propulsione TDED. Ogni singolo componente è stato sviluppato con precisione maniacale per garantire il massimo livello di soddisfazione del cliente.

Nelle prossime due settimane verrà rilasciato un comunicato stampa completo che svelerà tutti i dettagli sulla rivoluzionaria aerodinamica, sul programma CCEI, sulle performance e sui piani di produzione per i prossimi anni della nuova Tushek Aeon.