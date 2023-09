Polestar, Ingenlath: ‘Non abbiamo intenzione di rendere le nostre auto più economiche come Tesla’

In un’epoca in cui la competizione nel settore delle auto elettriche è più feroce che mai, Polestar sta prendendo una strada decisamente diversa da quella dei colossi del settore come Tesla. Thomas Ingenlath, CEO del brand svedese, non ha alcuna intenzione di inseguire il modello di business dell’azienda guidata da Elon Musk, bensì di consolidare una posizione premium nel mercato.

Le strategie di Polestar si discostano significativamente da quelle di altri produttori di EV. Mentre molti si concentrano su una guerra dei prezzi, Ingenlath la pensa diversamente: “Non ci addentreremo in una guerra dei prezzi per raggiungere obiettivi di volume. Vogliamo mantenere la nostra posizione premium”, ha dichiarato il dirigente ad Automotive News Europe nel corso di una recente intervista.

I prossimi EV competeranno nel segmento delle auto di lusso

Thomas Ingenlath ha spiegato, inoltre, che per Polestar è fondamentale essere un’azienda incentrata sulla qualità piuttosto che sul prezzo basso. In termini concreti, ciò significa che i futuri modelli della casa automobilistica svedese, come le Polestar 3, 4 e 5, saranno progettati per competere nel segmento di lusso, piuttosto che essere veicoli più piccoli e meno costosi.

Diversamente da Tesla, che ha adottato una strategia di riduzione dei costi attraverso l’eliminazione di componenti come display aggiuntivi, il costruttore svedese non intende compromettere la qualità o la progettazione. “Avremmo potuto seguire Tesla e offrire un solo schermo per risparmiare denaro, ma abbiamo scelto di non farlo”, ha affermato l’ad.

Polestar punta molto su design e tecnologia

Questo approccio, secondo Ingenlath, riflette l’importanza che Polestar attribuisce al design e alla tecnologia, valori che spera saranno trasmessi ai clienti e si tradurranno in vendite più importanti. È un piano ambizioso e solo il tempo dirà se avrà successo. Tuttavia, sappiamo per certo che Polestar ha già in cantiere eventi e lanci futuri per svelare le sue prossime mosse.

Con quasi un secolo di storia alle spalle, l’azienda sa bene come operare nel mercato automobilistico combinando flessibilità e saggezza. E con Thomas Ingenlath al timone, Polestar si posiziona come un brand unico nel panorama delle auto elettriche, puntando su qualità e design.