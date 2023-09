Mercedes CLE Coupé ora disponibile in Italia in sei allestimenti [FOTO]

La nuova Mercedes CLE Coupé arriva in Italia e si posiziona come un punto di riferimento nel segmento delle coupé di lusso. A partire da 62.443 €, è possibile mettere le mani sulla versione base 220 d Coupé in allestimento Advanced.

Questa nuova aggiunta al portfolio del marchio tedesco offre sei allestimenti e tre motorizzazioni, tutte mild hybrid. È un’evoluzione notevole in termini di design, comfort e tecnologia, confermando la perenne capacità innovativa di Mercedes.

Gamma motori efficiente e potente

I motori offerti sono di tre tipi: un diesel e due benzina. Particolare attenzione va al modello 220 d che vanta 220 CV e un consumo di carburante estremamente basso, fissato a 4,7 litri ogni 100 km. Per quanto riguarda le varianti a benzina, sono disponibili con potenze di 227 CV e 281 CV per i modelli 200 e 300 4Matic, rispettivamente.

Il design della nuova CLE Coupé è un inno all’estetica sportiva e sofisticata della casa automobilistica tedesca. Con le sue dimensioni generose, spiccano proporzioni eleganti come uno sbalzo anteriore corto, un montante A inclinato e un passo lungo, uniti a un linguaggio stilistico moderno e audace. Tutto ciò è conforme alla filosofia di design del costruttore tedesco, culminando in una creazione che è potente ed emozionante da ogni angolazione.

Funzioni avanzate e innovazione tecnologica

La Mercedes CLE Coupé è equipaggiata con l’ultima generazione del sistema di infotainment MBUX, che fornisce una serie di funzioni di comfort automatizzate e un’esperienza utente notevolmente migliorata.

L’interno è impreziosito da un quadro strumenti completamente digitale da 12.3 pollici e da un display centrale da 11.9 pollici, abbinato a illuminazione ambientale dinamica a 64 colori. In termini di sicurezza, la vettura è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, incluso il sistema Distronic.

Comfort ed abitabilità

Nonostante le sue linee slanciate, la nuova coupé tedesca offre un abitacolo spazioso. Il modello supera la Classe C Coupé in termini di dimensioni, offrendo ai passeggeri posteriori più spazio per testa, spalle e ginocchia. Il bagagliaio è altrettanto capiente, con un volume extra di 60 litri rispetto al modello precedente.

La nuova gemma di Mercedes è stata progettata per fornire sia un comfort di guida eccezionale che una maneggevolezza sportiva. Il telaio è ribassato di 15 mm di serie e, con l’optional Dynamic Body Control, la nuova Mercedes CLE Coupé assicura una guida agile ma confortevole, dimostrando una volta di più l’expertise della Stella di Stoccarda nel fornire un piacere di guida senza compromessi.