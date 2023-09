Nissan premia la concessionaria Autogiapponese per le sue grandi performance

Nel settore automobilistico, certi anniversari non passano inosservati. È il caso del 15° anno di collaborazione fra Nissan e Autogiapponese, una concessionaria del Gruppo Apollonj Ghetti. Con 15 anni ricchi di crescita e innovazione, Autogiapponese non solo celebra questo traguardo, ma si aggiudica anche per la terza volta il riconoscimento Nissan Global Award.

Nel 2023, questa partnership si dimostra più forte che mai. Va sottolineato che la sinergia tra le due entità ebbe inizio nel 2008, in seguito al lancio del Nissan Qashqai. Questa vettura è stata un vero e proprio game changer, dando vita al segmento dei crossover un anno prima.

Autogiapponese è riuscita a vendere oltre 11.000 vetture in 15 anni

La crescita esponenziale di Autogiapponese è indiscutibile. Parliamo di oltre 11.000 vetture immatricolate in 15 anni, 4600 delle quali sono Qashqai. Inoltre, il 2022 è stato un anno stellare per lo showroom, con la prima posizione nella top 10 delle aree commerciali italiane in termini di quota di mercato sia totale che per Qashqai e Juke. In particolare, la quota di mercato per il Qashqai ha raggiunto un impressionante 14,8%, doppiando la media nazionale.

Marco Toro – presidente e amministratore delegato di Nissan Italia – e Marco Apollonj Ghetti – titolare di Autogiapponese – hanno condiviso questo momento di successo in un evento dedicato, moderato da figure di primo piano del giornalismo e dello spettacolo italiano come Jacopo Volpi e l’attore Paolo Calabresi.

Non meno degne di nota sono le performance di Autogiapponese nel post-vendita e nell’utilizzo di strumenti finanziari, che hanno superato le medie nazionali della rete Nissan. Questi risultati straordinari hanno portato la concessionaria ad espandere la propria area commerciale di competenza e a trionfare per la terza volta nel Nissan Global Award.

Il Nissan Global Award è un premio molto ambito

Per quanto riguarda questo ambito premio, è importante sottolineare che si tratta di un concorso globale che valuta vari indicatori di business e di soddisfazione del cliente. Con 4000 concessionari Nissan coinvolti in tutto il mondo, solo il 4% riesce a vincere, equivalente a 160 concessionari globali, tra cui tre sono in Italia.

I 15 anni di collaborazione sono stati altresì significativi per il produttore giapponese. Nel corso di questo periodo, Nissan ha continuato ad innovare, introducendo modelli come il Juke nel 2010, la Leaf nel 2010 come la prima vettura elettrica di massa e le nuove generazioni del Qashqai nel 2013 e nel 2021, ormai completamente elettrificate.