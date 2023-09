Chrysler Pacifica 2024: partita la produzione del popolare minivan

Chrysler ha festeggiato ieri il suo 40° anniversario nel segmento della mobilità familiare. Da leader e pioniere indiscusso nella produzione di minivan, l’azienda ha appena avviato la produzione della Chrysler Pacifica 2024 e della sua versione ibrida plug-in presso lo stabilimento di Windsor (Ontario).

Rappresenta una pietra miliare significativa per un brand che è stato il primo a introdurre il concetto di minivan al mondo. Parlando del contesto storico, il primo minivan del costruttore americano, il Plymouth Voyager, uscì dalla linea di produzione di Windsor il 2 novembre del 1983. Questo veicolo segnò l’inizio di una lunga eredità, con oltre 15 milioni di minivan venduti sotto l’egida di Stellantis fino ad oggi.

E la storia non si ferma qui: il gruppo automobilistico è stato responsabile di ben 117 innovazioni nel segmento dei minivan, dalle tecnologie in continua evoluzione alle funzionalità che rendono la vita più facile per i proprietari e le loro famiglie.

Sulla scia di questi successi storici, Chris Feuell – CEO di Chrysler – ha sottolineato come i minivan della casa automobilistica americana abbiano accompagnato le famiglie in tantissime avventure, creando momenti indimenticabili. Mentre Chrysler si avvia verso un futuro completamente elettrico entro il 2028, la Pacifica continuerà ad essere un componente chiave nella gamma dei veicoli offerti.

È il minivan più tecnologico disponibile in America

Parlando di innovazione, la Chrysler Pacifica 2024 si presenta come il minivan più tecnologicamente avanzato d’America, con una gamma di funzionalità di sicurezza e protezione di serie senza pari nel suo segmento.

Non si può non menzionare le soluzioni uniche di Stellantis come il sistema di sedili e vano di carico Stow ‘n Go, lo Uconnect Theater e le doppie portiere scorrevoli ad azionamento manuale. La Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid 2024 è particolarmente importante in quanto è il primo e unico minivan plug-in hybrid nel segmento, rappresentando un passo avanti nel percorso di Chrysler verso un futuro elettrificato.

Il nuovo modello non si ferma alle innovazioni meccaniche. Il model year 2024 vede anche l’introduzione di nuovi colori, sia per gli interni che per gli esterni. In particolare, la Pacifica Pinnacle 2024 offre la nuova colorazione interna Sepia mentre due nuove tinte esterne (Red Hot e Baltic Gray) si uniscono alla gamma.

Tre pacchetti opzionali disponibili

Per quanto riguarda la nuova Pacifica Plug-in Hybrid, saranno disponibili due allestimenti: Select e Pinnacle. Entrambi offriranno pacchetti opzionali come S Appearance, Premium S Appearance e Road Tripper.

Una delle funzionalità più all’avanguardia è il nuovo sistema Emergency Vehicle Alert System (EVAS) integrato nella piattaforma Uconnect 5, che fornisce notifiche in tempo reale su eventuali veicoli d’emergenza presenti nelle vicinanze. In conclusione, le consegne della Chrysler Pacifica 2024 e della Pacifica Plug-in Hybrid 2024 inizieranno a ottobre.