Fiera Internazionale Fuoristrada 2023 si terrà dal 13 al 15 ottobre

Un evento da non perdere assolutamente per tutti gli appassionati di off-road

La Fiera Internazionale Fuoristrada 2023 rappresenta il vertice assoluto dell’adrenalina e dell’avventura nel mondo dell’off-road. Oltre ad essere una vetrina straordinaria per le ultime innovazioni nel campo del fuoristrada e dell’overlanding, la fiera è un evento immersivo e dinamico, una vetrina delle molteplici attività che definiscono questo settore in continua evoluzione.

La Federazione Italiana Fuoristrada (FIF) sta già facendo scaldare i motori con l’annuncio del calendario dei Tour per il 2023. Tra questi, il Tour Monte Serra 4WD Adventure promette di far vivere una memorabile avventura off-road, immersi nella cultura, nella storia e nei sapori della Toscana. Il tour, aperto sia ai novizi che agli esperti, è un must per ogni appassionato di fuoristrada.

I dettagli del Tour Monte Serra 4WD

Per i partecipanti, l’avventura inizia con un briefing a cura degli istruttori della Scuola Federale FIF. La partenza è prevista dal Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, un gioiello naturale di 23.000 ettari.

Il tour si svolgerà nelle giornate del 13, 14 e 15 ottobre, con partenza alle 14:30. L’esperienza, che dura circa 3 ore e mezza, si sviluppa su un tracciato di 50 km complessivi, alternando strade asfaltate a percorsi sterrati e off-road.

Tour alla scoperta della Cave del Corchia

Se siete in cerca di qualcosa di ancora più stimolante, il Tour alla scoperta della Cave del Corchia è l’evento che fa per voi. Si tratta di un tour complesso che offre non solo un’esperienza di guida off-road, ma anche un viaggio nella storia e nella cultura locale.

Partendo dall’Off-Road Park Versilia di Massarosa, il tour include quasi 4 ore di guida e copre circa 100 km di terreno vario, passando per luoghi d’interesse come la Città Nobile di Pietrasanta e il Palazzo Mediceo a Seravezza.

Omaggio al passato con due eventi

Gli appassionati di veicoli storici troveranno il loro paradiso nel Settore Storico FIF, presente alla Fiera Internazionale Fuoristrada 2023. Qui sarà possibile ammirare veicoli che hanno fatto la storia del fuoristrada mentre il 15 ottobre sarà la giornata dedicata al Raduno Storico, un evento riservato ai veicoli 4×4 con almeno 25 anni di età.

L’edizione 2023 della Fiera Internazionale Fuoristrada e le varie iniziative create dalla Federazione Italiana Fuoristrada rappresentano il miglior modo per vivere a 360° il mondo del fuoristrada.