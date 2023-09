Iveco Group: Anna Tanganelli sarà la nuova Chief Financial Officer

Dal 1° dicembre 2023, Anna Tanganelli prenderà in mano le redini finanziarie di Iveco Group, subentrando a Francesco Tanzi. La notizia è di rilievo non solo per il ruolo di Chief Financial Officer (CFO), ma anche perché segna un nuovo capitolo nell’evoluzione del gruppo.

Questo cambio alla guida del reparto finanziario avviene dopo che l’azienda ha già vissuto un significativo spin-off e trascorso un anno e mezzo come entità autonoma sotto la guida di Tanzi.

Gerrit Marx, CEO del Gruppo Iveco, non ha nascosto l’entusiasmo per questo nuovo arrivo. Secondo Marx, Tanganelli possiede le competenze necessarie per imprimere un ulteriore impulso al Gruppo. Nel suo ruolo di CFO, non sarà solamente un membro di secondo piano, ma farà parte integrante del Senior Leadership Team (SLT) e avrà un rapporto diretto con il CEO.

In passato ha lavorato per FCA e Magneti Marelli

Anna Tanganelli è una figura di spicco nel mondo della finanza aziendale, con un portfolio che parla da solo. Ha affinato le sue competenze in ambito finanziario durante i suoi anni in UBS, specializzandosi nella divisione Investment Banking.

In seguito, ha ampliato il suo orizzonte professionale entrando in Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dove ha gestito diversi incarichi molto importanti, prevalentemente in Business Development e Mergers & Acquisitions (M&A).

Il suo percorso nell’ex gruppo automobilistico italo-americano l’ha vista protagonista in svariati team, da quello EMEA in Fiat Powertrain a quello dell’area NAFTA, per non parlare del suo ruolo decisivo in Magneti Marelli (all’epoca una divisione di FCA).

Nel 2019, il suo ruolo ha assunto ulteriori responsabilità quando è stata nominata CFO e Head of M&A di Magneti Marelli e CFO per la regione EMEA nel più ampio contesto del Marelli Group. Successivamente, nel 2021, ha accettato l’incarico di CFO e Head of M&A presso il Gruppo Iren, una multiutility quotata sulla Borsa Italiana.

Quella di Anna Tanganelli è una carriera contraddistinta da una solida esperienza internazionale e una profonda conoscenza del settore automobilistico. Sia Marx che l’intero SLT di Iveco Group sono convinti che lei sarà un catalizzatore fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi delineati nello Strategic Business Plan, oltre a essere una forza propulsiva nella transizione verso una mobilità più sostenibile.