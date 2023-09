Ursula von der Leyen: ‘Siamo pronti ad avviare un’indagine nei confronti delle auto elettriche cinesi’

Nel mercato globale dei veicoli elettrici, Ursula von der Leyen – presidente della Commissione Europea – ha fatto un annuncio che potrebbe avere implicazioni molto importanti. Riguarda una nuova indagine anti-sovvenzioni sulle auto elettriche provenienti dalla Cina, e il messaggio è inequivocabile: l’Europa non tollererà pratiche di concorrenza sleale.

A spingere l’Unione Europea verso questa mossa investigativa non sono state denunce formali delle industrie automobilistiche europee, ma dati inconfutabili. Sottolinea un portavoce della Commissione Europea, la decisione è stata presa autonomamente dall’esecutivo UE.

E i numeri parlano chiaro: nel 2022, la quota di mercato delle vetture elettriche cinesi vendute in Europa è aumentata da una percentuale minima all’8%. Se questa tendenza dovesse persistere, potremmo vedere una quota di mercato vicina al 15% entro il 2025.

Ursula von der Leyen è stata categorica nel suo discorso sullo Stato dell’Unione: “I mercati globali sono sommersi da auto elettriche cinesi, i cui prezzi sono sorprendentemente bassi, grazie a sussidi statali massicci. Questo non solo distorce il mercato europeo, ma mina anche la nostra posizione di concorrenza equa. L’Europa è aperta alla competizione, ma non a una gara al ribasso”.

La Cina ha effettivamente introdotto moltissimi EV a basso costo nel Vecchio Continente. E queste non sono solo più economiche, ma sono sostenute da differenze di prezzo che oscillano in media del 20% rispetto ai modelli europei.

Su questa questione è intervenuto anche Matteo Salvini – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Meloni – con un breve video pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Dunque, la Commissione Europea è determinata a difendere l’integrità del mercato delle auto elettriche europee. E lo farà anche attraverso misure rigide, come l’indagine anti-sovvenzioni, per garantire che gli EV cinesi non pregiudichino il dinamismo e la crescita del settore automobilistico del Vecchio Continente.

