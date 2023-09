Salone del Camper 2023: edizione da record per l’evento

Esplorare in dettaglio il mondo del turismo su quattro ruote è ora possibile grazie alla straordinaria edizione 2023 del Salone del Camper. Gloria Oppici, brand manager del Salone, ha sottolineato l’espansione impressionante dell’evento, che si svolge presso Fiera di Parma fino al 17 settembre.

L’incremento del 20% nella superficie dedicata ai veicoli ricreazionali ne è una chiara dimostrazione. Dallo spazio fisico ai numeri dei partecipanti, tutto è in crescita. Oltre 400 espositori stanno mettendo in mostra più di 600 camper nei cinque padiglioni del Salone del Camper di Parma. Tra questi, alcune anteprime destinate a rivoluzionare il mercato italiano di riferimento.

C’è uno spazio tutto dedicato alle destinazioni turistiche italiane

Per non parlare dell’innovativo spazio “Percorsi e Mete”, ubicato nel Padiglione 2. Quest’area è interamente dedicata alle destinazioni turistiche, con un focus su otto regioni italiane, tra cui Toscana, Calabria, Marche e Sicilia, solo per nominarne alcune.

Ma non è tutto, per la prima volta, il Salone del Camper accoglie anche la Slovenia in una fiera B2C, ampliando così la sua portata internazionale.

Quando si tratta di eventi, Parma diventa la capitale del turismo open air: più di 70 eventi in calendario, dai talk ai convegni, offrono una panoramica completa di questo stile di vita. Si spazia dai veicoli ricreazionali ai territori, passando per sport e cultura enogastronomica.

Gloria Oppici ha riassunto l’essenza dell’evento dichiarando che, pur essendo un salone automotive, rappresenta anche “l’unico vero happening di viaggiatori che praticano la vacanza itinerante e il lusso della libertà”.