ChargeScape: BMW, Ford e Honda uniscono le forze nel mercato EV

La nuova joint-venture sarà operativa in Nord America dall’inizio del prossimo anno

BMW, Ford e Honda hanno annunciato una partnership strategica per la costituzione di ChargeScape. La nuova azienda, di proprietà paritaria, svilupperà una piattaforma unificata che servirà come punto di incontro tra i produttori di auto, le utility elettriche e i clienti interessati ai veicoli elettrici.

La finalizzazione e la formazione di ChargeScape sono in attesa delle approvazioni normative e dovrebbe essere operativa all’inizio del prossimo anno.

La mission di ChargeScape è duplice: apportare benefici economici ai possessori di EV e migliorare la resilienza della rete elettrica in Nord America. Gli utenti avranno la possibilità di guadagnare incentivi finanziari caricando i loro veicoli in orari specifici e condivideranno l’energia accumulata nelle loro batterie nei periodi di massima domanda, attraverso la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G).

Una soluzione unica per affrontare diverse sfide

Fruitore diretto dell’esperienza maturata durante anni di collaborazione intersettoriale nell’ambito di OVGIP, ChargeScape eliminerà la necessità di integrazioni individuali tra ciascun marchio automobilistico e ciascuna utility elettrica. La piattaforma offrirà alle utility elettriche un accesso alla energia delle batterie di un vasto parco di veicoli elettrici.

Grazie a un’integrazione efficiente con BMW, Ford e Honda e ad un’alta adesione prevista da parte dei clienti, la piattaforma sarà in grado di fornire dati energetici critici alle utility. Questi includeranno la risposta aggregata alla domanda, l’allineamento della carica e l’utilizzo delle batterie con orari a basso costo e alta disponibilità di energia rinnovabile.

Opportunità di trasformazione per il settore

Questo nuovo progetto rivoluzionario arriva in un momento molto importante, con le vendite di veicoli elettrici e la crescita delle infrastrutture in aumento. ChargeScape mira a offrire servizi di gestione energetica che aiuteranno a sostenere la resilienza della griglia e prepareranno il terreno per le future capacità V2G.

Oltre a fornire soluzioni di gestione energetica avanzate, la nuova joint-venture contribuirà alla decarbonizzazione del settore. Utilizzando fonti di energia rinnovabile come il vento e il sole, la JV ridurrà l’impronta di carbonio personale di ciascun cliente di veicoli elettrici.

ChargeScape eliminerà i costi di marketing e sensibilizzazione per le utility e faciliterà la gestione della ricarica attraverso la telemetria automobilistica, senza la necessità di stazioni di ricarica Wi-Fi abilitate. Infine, Gruppo BMW, Ford Motor Company e American Honda accolgono con favore l’adesione di altri produttori automobilistici per massimizzare le opportunità offerte da ChargeScape una volta diventata pienamente operativa.