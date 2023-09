Toyota Gazoo Racing: quinta stagione consecutiva vinta nel FIA WEC

Le due GR010 Hybrid in gara sono pronte per la 8 Ore del Bahrain

Nell’ambito del FIA World Endurance Championship 2023, Toyota Gazoo Racing ha strappato un clamoroso successo durante la sesta edizione delle 6 Ore del Fuji. Un risultato che non solo ha visto trionfare la squadra nella gara in patria, ma ha anche garantito loro il titolo Costruttori, ancor prima dell’ultima prova stagionale. Sì, avete letto bene: il brand giapponese ha sigillato il suo quinto campionato consecutivo con una prestazione da manuale.

Nella Toyota GR010 Hybrid n°7, Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López hanno dominato il podio, superando di gran lunga Porsche e conquistando i punti massimi nella gara. Da parte loro, Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa hanno fatto eco al trionfo della n°7 portando a casa un brillante secondo posto a bordo della GR010 Hybrid n°8, con un ritardo di appena 39,119 secondi.

La Toyota GR010 Hybrid n°8 è al momento in vantaggio

Prima di immergersi nelle dinamiche di gara, è da notare che il team ha ricevuto l’applauso di un pubblico record di 54.700 spettatori. Riguardo la competizione tra i piloti, la sfida mondiale rimane aperta: l’equipaggio dell’hypercar n°8 conduce con un vantaggio di 15 punti, con ancora 39 punti da distribuire nell’ultima gara.

Nonostante la doppietta sembri un risultato raggiunto facilmente, è stato tutt’altro che semplice. Le Toyota GR010 Hybrid hanno preso il comando solo nella quinta ora di gara. La contesa ha visto momenti ad altissimo tasso di adrenalina, come il contatto tra Buemi e la Ferrari 499P n°50 durante la prima curva oppure il sorpasso di Conway mentre lottava per mantenere la seconda posizione.

Era presente anche il presidente Koji Sato

Nelle fasi iniziali, la lotta ha raggiunto il suo culmine con il duello tra Toyota Gazoo Racing e Ferrari, ma le GR010 Hybrid sono state in grado di emergere vincitrici. Con l’avanzamento della gara, López e Hirakawa hanno manifestato un’abilità straordinaria nel gestire i cambi di pilota e nel mantenere una pressione costante sui rivali.

Kobayashi, in particolare, ha imposto un ritmo frenetico che ha fatto sì che il team giapponese mantenesse il comando fino alla bandiera a scacchi, assicurando così la nona vittoria della squadra nelle ultime 10 gare sul Fuji International Speedway.

Per concludere, Koji Sato – presidente di Toyota e di Toyota Gazoo Racing Europe – si è unito ai piloti per festeggiare sia la vittoria in gara che quella del titolo Costruttori nel FIA WEC 2023, ribadendo la supremazia del costruttore nipponico nel motorsport mondiale. Ora, gli occhi sono puntati sull’ultima sfida della stagione, la 8 Ore del Bahrain, in programma il 4 novembre.