Volkswagen ID.7: ecco i prezzi per il mercato italiano

Per il momento viene proposta soltanto la versione Pro

La nuova Volkswagen ID.7 è al momento l’auto elettrica top di gamma della gamma ID. del produttore tedesco. Questo gioiello è ora disponibile nel mercato italiano, con caratteristiche e prezzi che intendono rivoluzionare la mobilità sostenibile nel Bel Paese.

Partiamo con il concentrarci sul cuore elettrico della nuova ID.7 Pro: un motore posteriore da 285 CV, alimentato da una batteria da 77 kWh. E se la potenza vi preoccupa, sappiate che l’autonomia dichiarata, secondo il ciclo WLTP, è di circa 620 km con una sola ricarica. Tutto questo viene proposto ad un prezzo di partenza di 64.850 €.

Equipaggiamento di serie

La Volkswagen ID.7 Pro non si ferma alla mera potenza. Offre un abitacolo estremamente confortevole con climatizzatore trizona, sedili anteriori riscaldabili e volante multifunzione riscaldabile.

Per quanto riguarda la tecnologia, la berlina elettrica è dotata di un sistema di infotainment con display touch centrale da ben 15 pollici, che supporta gli aggiornamenti OTA e integra l’assistente vocale IDA. Senza dimenticare l’illuminazione ambientale a LED a 10 colori e il caricatore wireless per smartphone compatibili.

Nessuna concessione è stata fatta in termini di sicurezza. Tra le funzionalità di assistenza alla guida, abbiamo il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e molte altre tecnologie come la chiamata d’emergenza eCall e il riconoscimento dei pedoni.

Personalizzazioni e pacchetti opzionali

Se desiderate ulteriori miglioramenti alla vostra Volkswagen ID.7, ci sono diversi pacchetti aggiuntivi. L’Exterior Pack e l’Exterior Pack Plus, ad esempio, offrono una serie di opzioni di personalizzazione esterna. Allo stesso modo, per gli interni, l’Interior Pack e l’Interior Pack Plus aggiungono tocco e comfort con varie tonalità di illuminazione interna e sedili ergoActive.

La nuova berlina 100% elettrica nella versione Pro è la risposta di Volkswagen alle crescenti esigenze di mobilità elettrica. Con il suo mix di performance, tecnologia e comfort, questo EV si pone come un serio contendente nel panorama delle auto elettriche in Italia.