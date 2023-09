Yangwang U6: potrebbe diventare l’auto di produzione più aerodinamica al mondo

Yangwang, marchio premium di BYD, sta per lanciare sul mercato cinese il suo terzo modello: la berlina Yangwang U6. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica straordinario di soli 0,195, questa auto è pronta a stabilire nuovi standard nel settore.

Durante l’Academic Annual Conference Of The Automotive Aerodynamics Committee in Cina, sono state rivelate alcune informazioni molto interessanti sulla nuova U6. La presentazione ha incluso non solo una visione del profilo del veicolo, ma ha anche annunciato il suo eccezionale coefficiente aerodinamico.

Per darvi un’idea, è stato mostrato un grafico dei 10 veicoli più aerodinamici attualmente in produzione, e se la nuova Yangwang U6 terrà fede alle promesse, si posizionerà al primo posto.

Sul tetto spicca un sensore LiDAR

I bozzetti del brevetto mostrano un design esterno davvero elegante, una silhouette allungata e un tetto inclinato. I grandi fari sembrano provenire dalla super elettrica U9 e sono accompagnati da un’ampia presa d’aria sul paraurti e uno splitter pronunciato.

Altre caratteristiche distintive includono prese d’aria laterali di grandi dimensioni, un tetto nero, dei finestrini ricchi di cromature e un alettone posteriore attivo.

Le telecamere che sostituiscono gli specchietti retrovisori esterni saranno probabilmente un’opzione, come indicato dai disegni del brevetto che mostrano un modello con specchietti tradizionali. Da segnalare anche un sensore LiDAR montato sul tetto e tre display sul cruscotto.

Sono previste due diverse varianti

Mentre le dimensioni esatte della nuova U6 non sono state ancora divulgate, le sue proporzioni sembrano simili a quelle della BYD Chaser 07, che misura 4980 mm di lunghezza. Inoltre, sono in circolazione voci che suggeriscono la disponibilità sia in versione 100% elettrica che ibrida plug-in grazie all’architettura flessibile di BYD.

Per quanto riguarda la potenza, è probabile che la versione completamente elettrica adotti la configurazione quad motor di Yangwang, capace di erogare 1115 CV di potenza. Infine, la nuova Yangwang U6 dovrebbe costare intorno agli 800.000 yuan (103.700 €), rendendola più accessibile rispetto a modelli come la Tesla Model S Plaid, la BMW i7 e la Mercedes EQS.