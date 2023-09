Kimera Automobili prepara il lancio di due nuovi modelli [TEASER]

Con due anni di innovazione sulle spalle dal suo debutto al Goodwood Festival of Speed 2021, Kimera Automobili non mostra alcun segno di rallentamento. Dal roadshow internazionale che ha fatto tappa in Costa Smeralda e in California, fino all’evento recente a Torino Autolook, la casa automobilistica ha in serbo una roadmap molto interessante per i prossimi anni.

Ci sarà l’imminente lancio della nuova Kimera EVO38, previsto per la prima metà del 2024. Questa sarà l’evoluzione naturale e tanto attesa del suo predecessore, portando avanti il discorso iniziato negli anni ‘80.

All’epoca, la domanda per una versione a quattro ruote motrici di una vettura già “perfetta” era palpabile ma rimase inascoltata. Ora, il produttore italiano è pronto a far rivivere quella leggenda, mantenendo un profondo rispetto per la filosofia che ha consolidato la reputazione dell’auto italiana nel mondo.

E non è tutto. La nuova EVO38, mentre riprende il design classico, integrerà anche innovazioni tecnologiche d’avanguardia, di cui i dettagli saranno resi noti solo al momento del lancio ufficiale.

Kimera K-39: un ritorno alle radici del motorsport

Un altro modello fondamentale del futuro di Kimera Automobili è la Kimera K-39, una vettura sviluppata con un obiettivo chiaro: riportare il brand sul palcoscenico del motorsport globale. La squadra che compone il marchio piemontese non è estranea a questo mondo. Molti hanno legami diretti e radicati nel campo delle corse, inclusa la presenza di Luca Betti, pilota professionista con più di 15 anni di carriera.

La nuova K-39 è ispirata dalla storica “Silhouette” delle auto Martini Racing che hanno brillato nel Campionato del Mondo Sport Prototipi tra gli anni ‘70 e ‘80. Sarà un hyper-restomod che coniuga linee affascinanti e soluzioni tecniche ingegnose. In poche parole, un veicolo destinato a scrivere una nuova pagina gloriosa nella storia delle corse automobilistiche.

Tutto questo segue un flusso ininterrotto di successi. Dal lancio della Kimera EVO37, con una tiratura limitata a 37 esemplari, fino alle edizioni speciali come la Martini 7, il costruttore piemontese ha ricevuto consensi in tutto il mondo. Al Torino Autolook, ad esempio, ben quattro esemplari della EVO37 hanno conquistato l’attenzione e l’ammirazione di un pubblico di varie età.