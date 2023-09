Hyundai sviluppa un innovativo piano di mobilità per Singapore

Focalizzandosi sul futuro della mobilità urbana, Hyundai Motor Group ha concluso una ricerca molto importante nel Jurong Innovation District (JID) di Singapore. Questa iniziativa è stata avviata in collaborazione con JTC, l’ente governativo singaporiano incaricato della gestione e dello sviluppo di complessi industriali.

L’obiettivo era chiaro: sviluppare soluzioni di mobilità sostenibili e intelligenti per le emergenti aree industriali della città. Dalla pianificazione ai risultati concreti, ogni aspetto di questa iniziativa è stato basato su dati solidi e analisi approfondite.

Collaborando strettamente con JTC, il Gruppo Hyundai ha analizzato variabili quali popolazione, tipi di occupazione e dati di trasporto. La finalità era quella di identificare una carenza o un eccesso di servizi di mobilità nella zona e pianificare di conseguenza.

Singapore è un paese che ricerca sempre soluzioni innovative

Non sorprende che questa iniziativa abbia trovato terreno fertile in Singapore, un paese che è sempre alla ricerca di soluzioni innovative. Hyeyoung Kim, vicepresidente e responsabile dello Smart City Planning Group di Hyundai Motor Group, ha sottolineato che questa è la prima di una serie di collaborazioni con JTC. Kim vede il progetto come un modello replicabile per altri sviluppi nell’ambito delle smart city, non solo a Singapore ma anche in altre nazioni della regione ASEAN.

Ma cosa ne pensa l’ente partner, JTC? Anil Das, Director Logistics and Land Transport Cluster di JTC, ha evidenziato che le scoperte di Hyundai contribuiranno significativamente alla pianificazione di quartieri a bassa presenza di auto. Questa ricerca aiuterà JTC a capire meglio come i flussi di traffico cambieranno nel tempo, specialmente nell’area JID/Bulim.

Il progetto di ricerca ha visto la partecipazione di oltre 1300 residenti e lavoratori del distretto

L’analisi approfondita del progetto di ricerca ha incluso anche sondaggi e interviste a più di 1300 residenti e lavoratori del distretto. Questo ha permesso a Hyundai e JTC di comprendere le tendenze future, come la crescente preferenza per i roboshuttle e altri servizi di mobilità a chiamata.

Inoltre, è stata effettuata una valutazione virtuale di diverse soluzioni di mobilità, identificando i roboshuttle come l’opzione più efficace in termini di flusso del traffico e comodità per gli utenti.

Uno degli aspetti cruciali rivelati dalla ricerca del gruppo automobilistico sudcoreano è che il divario tra l’offerta e la domanda di trasporto pubblico nell’area è destinato ad aumentare, soprattutto nel prossimo decennio.

Questa constatazione ha spinto il Gruppo Hyundai a sviluppare un piano operativo ottimizzato, mirato a soddisfare le future esigenze di mobilità nel Jurong Innovation District.