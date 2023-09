Jeep Gladiator 2024: il nuovo restyling potrebbe debuttare al Salone di Detroit 2023 [TEASER]

A meno di una settimana dall’avvio del Salone di Detroit 2023 (13-25 settembre), l’interesse si sta già polarizzando sul segmento dei pick-up. Tra i protagonisti assoluti, il Jeep Gladiator 2024 è stato anticipato da un teaser ufficiale che lascia presagire “avventure da trainare”.

Una terminologia che, oltre a fare un cenno evidente alla capacità di traino del veicolo, ci offre una breve occhiata su quella che sembra essere il cassone del popolare modello del brand americano.

Il nuovo restyling del Gladiator non è destinato a rimanere nell’ombra del rivale Ford F-150, anch’esso in procinto di ricevere un restyling. Proprio come la nuova Wrangler presentata al Salone di New York, il nuovo Jeep Gladiator beneficerà di un rinnovamento estetico e funzionale.

Dalla griglia frontale a sette barre più affusolata, all’antenna “stealth”, fino ai cerchi riprogettati e alla palette colori aggiornata, Jeep non tralascerà sicuramente alcun dettaglio.

Attesi vari aggiornamenti anche nell’abitacolo

Per quanto riguarda l’abitacolo, un sistema di infotainment da 12.3 pollici completamente rinnovato farà la sua comparsa, affiancato da inserti soft-touch e una dotazione di serie ampliata. Tali aggiornamenti attesi sul Jeep Gladiator 2024 si trovano già sulla nuova Wrangler, che si è arricchita anche di un cruscotto aggiornato e di altre migliorie nell’abitacolo.

Al momento questi sono gli unici aggiornamenti che ci aspettiamo sul nuovo restyling del pick-up americano. Maggiori dettagli arriveranno molto presto direttamente dal Detroit Auto Show 2023.