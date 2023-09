Bentley Continental GT Le Mans Collection: consegnato il primo esemplare [FOTO]

La prima Bentley Continental GT Le Mans Collection fa il suo debutto stradale europeo a Düsseldorf, in Germania. Questa prestigiosa vettura è stata accuratamente assemblata a mano dalla divisione Mulliner, specializzata in personalizzazioni di lusso. L’Europa avrà l’onore di ospitare soltanto 24 di queste coupé in edizione limitata, su un totale di 48 unità complessive.

Ogni fortunato proprietario di una Continental GT Le Mans Collection avrà diritto a un pacchetto esclusivo. Questo include una custodia per auto e un elegante cofanetto in legno, verniciato nei colori distintivi dell’auto, ovvero Piano Black e Verdant.

All’interno del cofanetto, oltre alla chiave dell’auto, si trova una scultura Speed 8 e un libretto che ne dettaglia la creazione. Una placca firmata da Ansar Ali e Adrian Hallmark, rispettivamente direttore Mulliner e Motorsport e presidente e CEO del produttore britannico, aggiunge un ulteriore tocco di classe.

Il pacchetto comprende anche un libro riguardante la Speed 8, redatto dall’esperto di motori Andrew Cotton e pubblicato da Sportfahrer. Il volume, dotato di copertina rigida, traccia la storia completa della Speed 8, dalla concept car all’illustre vittoria a Le Mans, con un capitolo interamente dedicato al restauro del veicolo di Shaun Lynn.

Ogni esemplare di questa collezione presenta dettagli unici

Non è tutto. La Continental GT Le Mans Collection rende omaggio alla storia vincente di Bentley nel mondo delle corse, celebrando il 20° anniversario della sesta vittoria a Le Mans nel 2003, con la Bentley Speed 8 n°7. Allo stesso modo, quest’anno segna il centenario della prima gara di 24 Ore di Le Mans, avvenuta nel 1923, evento in cui Bentley si fece notare per il giro più veloce.

Ogni esemplare appartenente a questa esclusiva collezione presenta dettagli personalizzati unici. Il cruscotto dispone di un display rotante che integra una valvola del motore della Speed 8 n°7 mentre esternamente sfoggia una carrozzeria in Verde Verdant con la classica striscia da corsa Moonbeam.

Dettagli come l’emblema n°7 sulla griglia frontale e il design della matrice Bentley rendono omaggio alle sei vittorie a Le Mans dal 1924 al 2003. Gli interni super lussuosi, invece, presentano rivestimenti in pelle Beluga e un orologio con quadrante personalizzato a 24 ore.

Il cuore della Bentley Continental GT Le Mans Collection è un motore W12 biturbo da 6 litri, che eroga una potenza di 659 CV e una coppia massima di 900 Nm. Questo propulsore permette alla vettura di raggiungere una velocità massima di 335 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi.