Volkswagen ID.X Performance: debutta la nuova concept car da 558 CV [FOTO]

Ecco il futuro dell’auto elettrica sportiva secondo Volkswagen: la Volkswagen ID.X Performance. La nuova concept car è stata svelata durante l’evento ID. Treffen a Locarno, situato sul lato svizzero del Lago Maggiore.

Progettata per impressionare, questo concept abbina un aspetto espressivo a una performance ineguagliabile, dimostrando ciò che il brand tedesco è in grado di fare nel campo delle auto elettriche di lusso.

Design e performance: un’equazione perfetta

Diretto da Andreas Reckewerth, Capo dell’Ufficio Tecnologico MEB, il team di ingegneri ha basato l’ID.X Performance sulla nuova ID.7. L’obiettivo era semplice: sfruttare al massimo le potenzialità della piattaforma modulare MEB di VW.

Il risultato è un veicolo che combina le linee eleganti di una limousine con le prestazioni di una sportiva. Gli esterni vantano elementi sportivi come splitter anteriore e diffusore posteriore in fibra di carbonio mentre la convergenza è stata aumentata di 80 mm e le sospensioni sportive sono state abbassate di 60 mm per una maneggevolezza ancora più agile.

Tanta potenza a disposizione

Con due motori che erogano una potenza combinata di ben 558 CV, il marchio tedesco ha introdotto la trazione integrale attraverso un motore asincrono sull’asse anteriore, in aggiunta a quello sincrono sull’asse posteriore.

Tale configurazione permette una funzione di boost temporanea, controllata dal Vehicle Dynamics Manager (VDM), che tra l’altro gestisce anche il blocco del differenziale dell’asse posteriore. La gestione avviene attraverso un display separato da 7 pollici posizionato al centro della console.

Un’esperienza esclusiva a Locarno

Maria Soni Reissfelder, responsabile Marketing & Sales della gamma ID. di Volkswagen, ha dichiarato che la presentazione della nuova Volkswagen ID.X Performance a Locarno offre un’opportunità unica di interagire con gli appassionati e i membri dell’ID. Drivers Club.

L’evento ha anche battuto un nuovo record di partecipazione nel 2023, con più di 130 veicoli presenti. Oltre all’ID.X Performance, sono stati esposti anche altri modelli della stessa line-up, come la ID.7.

La ID.X Performance non è solo un’altra concept car, ma una dimostrazione vivente delle possibilità illimitate offerte dalla piattaforma MEB della casa automobilistica tedesca.