Pininfarina, Giuseppe Bonollo: ‘Il design può fare davvero la differenza nel successo di un prodotto’

La scelta di estendere le operazioni in Polonia da parte di Pininfarina rappresenta un passo strategico e lungimirante. Giuseppe Bonollo, Senior Vice President Sales & Marketing dell’azienda italiana, ha sottolineato queste intenzioni durante il 32° Forum Economico di Karpacz (Polonia) durante un’intervista con ANSA.

L’obiettivo chiave? Far comprendere quanto il design possa essere un fattore cruciale per il successo di un prodotto. Bonollo non si è limitato a parlare dell’auto come core business del carrozziere italiano.

Infatti, ha fatto riferimento ad una diversificazione aziendale che va ben oltre, includendo nuovi mezzi di trasporto come i people mover e anche prodotti legati all’architettura e all’esperienza digitale del cliente.

Quest’ultimo aspetto è diventato fondamentale nel panorama moderno, dove le esperienze complessive diventano il vero valore aggiunto per i consumatori. Pininfarina è quindi un player competente su molti fronti, in grado di progettare esperienze che vanno dal fisico al digitale.

Pininfarina ha annunciato una partnership con il marchio polacco Izera

Una delle collaborazioni più rilevanti sottolineate da Giuseppe Bonollo è quella con ElectroMobility Poland, una delle aziende in rapida ascesa nel panorama automobilistico polacco. Questa partnership strategica mira a sviluppare una gamma completa di veicoli elettrici per il marchio polacco Izera.

La presenza di Pininfarina in Polonia non è solo un’estensione geografica, ma una dimostrazione pratica di come il design e le partnership globali siano fattori imprescindibili per il successo nel mercato automobilistico contemporaneo.