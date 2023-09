Hyundai Pay: debutta il nuovo sistema di pagamento in-vehicle

Hyundai Pay è il nuovo ed innovativo sistema di pagamento in-vehicle lanciato dalla casa automobilistica sudcoreana nelle scorse ore. Promette di ridisegnare il concetto di comodità e funzionalità su quattro ruote.

L’Innovazione attraverso la Partnership con Parkopedia

Hyundai ha stretto una partnership con Parkopedia per rendere ancora più semplice l’esperienza di parcheggio. Questa collaborazione permetterà ai conducenti statunitensi di individuare, prenotare e pagare il parcheggio in oltre 6000 località, tutto direttamente dal display touch del loro veicolo.

È una soluzione particolarmente in sintonia con le esigenze di mobilità moderna, confermata anche dai dati della Ricerca Globale sui Conducenti 2023 di Parkopedia, che rileva che il 94% degli automobilisti americani incontra difficoltà nella ricerca di parcheggio.

Per quanto riguarda la sicurezza, Hyundai Pay utilizza un sistema di tokenizzazione per garantire che i dettagli del proprio account bancario restino inaccessibili. Inoltre, attraverso l’app di servizi connessi Bluelink di Hyundai, il sistema permette una gestione olistica del parcheggio, sia a casa che in movimento.

La nuova Hyundai Kona come pioniere

Il primo modello ad offrire questa tecnologia è la Hyundai Kona 2024, che sarà disponibile presso i concessionari statunitensi del brand coreano a partire da questo autunno. Ma le novità non finiscono qui: ulteriori nove modelli riceveranno presto Hyundai Pay nei prossimi aggiornamenti del modello o via aggiornamenti OTA, estendendo così i servizi di pagamento per il parcheggio di Parkopedia.

Non limitandosi al solo pagamento del parcheggio, Hyundai Pay è destinato ad espandersi con nuove funzionalità, incluso il supporto per i veicoli elettrici. Questo fa parte della strategia più ampia di Hyundai per migliorare costantemente l’esperienza digitale del proprietario.

Olabisi Boyle, vicepresidente della pianificazione dei prodotti e della strategia di mobilità di Hyundai Motor America, ha sottolineato che Hyundai Pay è “l’ultimo esempio dei nostri continui avanzamenti nel campo della mobilità intelligente e dei veicoli definiti dal software”. Anche Hans Puvogel, COO di Parkopedia, ha confermato la fiducia nella grande qualità di questo servizio, prevedendo ulteriori lanci su modelli futuri.