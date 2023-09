Adolfo Urso: ‘Eviteremo il divieto dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte’

In un annuncio fatto durante un question time presso la Camera dei Deputati, Adolfo Urso – Ministro delle Imprese e del Made in Italy – ha delineato una nuova direzione per l’industria automobilistica italiana, soprattutto in riferimento alla Regione Piemonte.

Urso ha sottolineato che è altamente probabile che il divieto previsto sui veicoli diesel Euro 5 sarà evitato entro la prossima settimana, una decisione che senza dubbio influenzerà il settore automobilistico e l’ambiente.

L’autorità del Governo italiano sul tema è innegabile. “L’Italia, e in particolare il governo, è pienamente impegno a tutelare l’ambiente”, afferma Urso. Si tratta di un punto cruciale, considerando che il Bel Paese si sta adeguando a una regolamentazione europea sempre più rigida.

Il Ministro ha poi approfondito le strategie future, puntando sull’importanza del tavolo Stellantis come “snodo fondamentale” nella transizione ecologica del settore.

In altre parole, le misure già intraprese stanno dando i loro frutti in termini di qualità dell’aria, ma c’è ancora molto da fare. Adolfo Urso ha sottolineato che l’obiettivo è affrontare i cambiamenti in corso attraverso soluzioni ben ponderate e non estemporanee, che potrebbero invece indebolire l’industria automobilistica.

Gli incentivi sono uno strumento molto importante per svecchiare il parco circolante italiano

Nel contesto di questi piani ambiziosi, Urso ha anche parlato degli incentivi come uno strumento chiave. “Intendiamo potenziare gli incentivi per i possessori di veicoli Euro 0, 1, 2 e 3. Il nostro obiettivo è duplice: promuovere veicoli più sostenibili e, allo stesso tempo, stimolare la produzione nazionale”.

Le misure e le politiche annunciate dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy evidenziano un approccio equilibrato, che mira sia alla tutela dell’ambiente che al sostegno del settore delle auto, soprattutto in Piemonte.

Le prossime settimane saranno decisive per capire come si svilupperà la situazione relativa ai veicoli diesel Euro 5, ma le parole del Ministro offrono un quadro ottimista e consapevole delle sfide in arrivo.