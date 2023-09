Jeep Wrangler: è stata venduta la 5 milionesima unità

Raggiungere la soglia delle 5 milioni di unità vendute è un traguardo molto importante, e questo è proprio ciò che è accaduto all’iconica Jeep Wrangler.

Un acquirente di Camden (New Jersey) ha avuto l’onore di aggiudicarsi la 5.000.000ª unità, godendo non solo dell’iconica auto, ma anche di 5000 $ in Jeep Performance Parts (JPP) di Mopar e dell’accesso a vita al programma di assistenza clienti Jeep Wave, che include manutenzione programmata e vantaggi esclusivi.

Non è un segreto che la Wrangler sia il diretto discendente della storica Willys, il veicolo che ha posto le basi per l’identità del marchio americano. Eric Laforge, capo di Jeep Europa, ha espresso con orgoglio come, fin dal suo debutto nel 1987, questo modello sia stato un pilastro nel segmento dei SUV.

Tutto ebbe inizio con la generazione YJ

Dal 1987, la storia della Jeep Wrangler è stata contrassegnata da quattro generazioni che l’hanno resa un fenomeno in tutto il mondo. Iniziando con la generazione YJ, prodotta da American Motors Corporation, che ha totalizzato vendite di 630.000 unità fino al 1995, la Wrangler ha continuato a evolversi.

Dalla TJ del 1996 alla JK del 2006, fino all’attuale JL introdotta nel 2017, ogni nuova generazione ha ereditato e amplificato un’eredità leggendaria. Questi veicoli si sono fatti notare per le loro straordinarie capacità off-road, un design inconfondibile e una sempre crescente raffinatezza per l’uso quotidiano.

Oggi è disponibile anche in versione ibrida plug-in

La versione più recente di questa icona, la Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in, è la più evoluta in termini di prestazioni, efficienza e connettività, e ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso degli ultimi anni. Esempi sono il 4×4 dell’anno 2022 da 4×4 Magazine e il Women’s World Car of the Year.

Sotto il cofano, la versione 4xe si distingue per un motore turbo benzina da 2 litri abbinato a due motori elettrici, che insieme offrono una potenza totale di 380 CV e una coppia massima di 637 Nm.

Equipaggiata con un cambio automatico a 8 rapporti e una batteria ad alto voltaggio, la Wrangler 4xe è capace di percorrere fino a 53 km in modalità completamente elettrica nelle aree urbane, con un consumo di carburante di appena 3,5 l/100 km.

Le serie speciali come la 10th Anniversary, la Golden Eagle e la Backcountry, hanno contribuito a catturare l’immaginazione del pubblico europeo, consolidando il posto della Wrangler come il SUV fuoristrada più desiderato e riconoscibile a livello globale.

Insomma, la Jeep Wrangler non è solo un veicolo, ma un simbolo di libertà, avventura e ingegneria americana di alta qualità. Con oltre 80 anni di eccellenza ingegneristica 4×4 alle spalle, continua ad essere uno standard in termini di performance e versatilità, sia on-road che off-road.